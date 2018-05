Medienmitteilung

Basel, 31. Mai 2018

Helvetia bleibt für seine BVG-Kunden weiterhin ein verlässlicher Partner

Helvetia Versicherungen hat 2017 im Geschäft der Beruflichen Vorsorge in der Schweiz ein solides Ergebnis erzielt. Trotz der unverändert realitätsfremden Parameter in der zweiten Säule hält Helvetia an ihrer breiten Angebotspalette fest. Im Geschäft mit der Vollversicherung wird jedoch weiterhin mit grosser Zurückhaltung agiert.

Im vergangenen Jahr hat Helvetia Versicherungen im Geschäft mit der Beruflichen Vorsorge in der Schweiz Prämien im Umfang von CHF 2 564 Mio. eingenommen, gegenüber CHF 2 661 Mio. im Vorjahr, was einem Rückgang von 3.6 Prozent entspricht. Während sich die periodischen Prämien mit einem leichten Zuwachs von 0.5 Prozent stabil entwickelten, verzeichneten die Einmaleinlagen einen Rückgang um 7.2 Prozent auf CHF 1 342 Millionen. Der Rückgang ist auf den Wegfall eines Einmaleffektes aus dem Vorjahr aber auch auf die zurückhaltende Zeichnung von Neugeschäft zurückzuführen.

Stabile Überschussbeteiligungen

In dem der Mindestquote unterstellten Geschäft wurden für die Versicherten Leistungen im Umfang von CHF 557.4 Mio. erbracht. Das entspricht einer Ausschüttungsquote von 90.6 Prozent. Das Betriebsergebnis erreichte CHF 57.8 Mio. und fiel somit um 3.8 Prozent tiefer aus als im Vorjahr. Bei den Geschäften, die nicht der Mindestquote unterstellt sind, betrug die Ausschüttungsquote 93.1 Prozent.

Bei den Überschussbeteiligungen an die Versicherten hat Helvetia wiederum auf Kontinuität und Stabilität geachtet. In dem der Mindestquote unterstellten Geschäft wurden die Guthaben des BVG-Obligatoriums mit dem Mindestzins von 1 Prozent verzinst. Den überobligatorischen Guthaben konnten 0.75 Prozent gutgeschrieben werden. Zudem wurde ein Risikoüberschuss von 5 Prozent der Risikoprämien ausgeschüttet.

Hauptsächlich wegen den steigenden Anforderungen an die Verwaltung durch die regulatorischen Vorgaben und wegen verschiedenen Vorkehrungen rund um die inzwischen gescheiterte Reform Altersvorsorge 2020 ist der Betriebsaufwand um CHF 11 Mio. auf CHF 99.7 Mio. gestiegen. Der Aufwand pro aktiv versicherte Person nahm um CHF 51 auf CHF 479 zu. Die Vermögensverwaltungskosten einschliesslich der Verwaltung der Immobilien blieben mit einem Anteil von 0.3 Prozent an den Kapitalanlagen nahezu stabil. Die Netto-Performance auf den verwalteten Vermögen erreichte zu Marktwerten 1.66 Prozent gegenüber 2.29 Prozent im Vorjahr.

Verrentungsverluste wachsen weiter an

Die Zahl der Versicherten stieg um 1.7 Prozent auf 226 168. Derweil nahm die Anzahl Kollektivverträge leicht um 311 auf 17 498 ab. Vor allem bei der Zeichnung von Neugeschäft in der Vollversicherung ist Helvetia weiterhin sehr zurückhaltend. Der Grund dafür liegt in den realitätsfremden Parametern. Angesichts des viel zu hohen Umwandlungssatzes im BVG-Obligatorium kam es auch im vergangenen Jahr wieder zu massiven Quersubventionierungen von den aktiv Versicherten zu den Rentenbezügern. Laut Berechnungen von Helvetia erreichten sie im vergangenen Jahr über CHF 160 Mio. und machten so rund 80 Prozent der Risikoprämien der aktiv Versicherten aus.

Mit dem geltenden Umwandlungssatz von 6.8 Prozent im BVG-Obligatorium machten die Verrentungsverluste rund 34 Prozent des verrenteten Altersguthabens aus. Das Altersguthaben jedes Neurentners, jeder Neurentnerin muss somit pro CHF 100 000 um rund CHF 34 000 verstärkt werden, damit die Rente bis ans Lebensende gewährleistet werden kann. Dauert die Tiefzinsphase weiter an und werden die Rahmenbedingungen nicht angepasst, so könnten die sogenannten Umwandlungssatzverluste gemäss Modellberechnungen bis 2027 um bis zum Dreifachen ansteigen.

Die Reform in der 2. Säule ist dringend

Nachdem die Reform Altersvorsorge 2020 vom Schweizer Stimmvolk verworfen wurde, hat Helvetia unter dem Titel «Berufliche Vorsorge 2020» ein Projekt zur Anpassung des Geschäfts in der 2. Säule an die bestehenden Rahmenbedingungen in Angriff genommen. Donald Desax, Leiter Berufliche Vorsorge Schweiz und Mitglied der Konzernleitung von Helvetia betont: «Helvetia setzt alles daran, den KMU in der Schweiz weiterhin eine breite Palette an Lösungen in der 2. Säule bieten zu können, namentlich die Vollversicherung, teilautonome Angebote und reine Risikoversicherungen.»

Nebst den eigenen Anstrengungen ist jedoch die Reform in der 2. Säule unverändert dringend. «Es braucht zwingend eine Senkung des BVG-Mindestumwandlungssatzes. Und diese Reform muss unbedingt parallel mit der AHV-Reform vorangetrieben werden», stellt Donald Desax klar.

Ein Fact sheet zu den wichtigsten Zahlen und Begriffen ist beigefügt.

Fotos

Foto I: Donald Desax, Leiter Berufliche Vorsorge Schweiz und Mitglied der Konzernleitung von Helvetia

Foto II: Hedwig Ulmer Busenhart, Leiterin Aktuariat Leben Schweiz von Helvetia

Diese Medienmitteilung finden Sie auch auf der Website

www.helvetia.ch/media (https://www.helvetia.com/ch/web/de/ueber-uns/blog-und-news/stories/neuste-stories.maincategory-media-releases.html).

Die Betriebsrechnung 2017 der beruflichen Vorsorge von Helvetia Schweiz finden Sie auf www.helvetia.ch/zahlen-fakten-bvg (http://www.helvetia.ch/zahlen-fakten-bvg).

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Helvetia Versicherungen

Hansjörg Ryser

Corporate Communications & PR

St. Alban-Anlage 26

4002 Basel

Telefon: +41 58 280 50 33

Mobile: +41 79 318 21 38

media.relations@helvetia.ch

www.helvetia.ch (http://www.helvetia.ch)

Die Helvetia Gruppe ist in 160 Jahren aus verschiedenen schweizerischen und ausländischen Versicherungsunternehmen zu einer erfolgreichen, internationalen Versicherungsgruppe gewachsen. Heute verfügt Helvetia über Niederlassungen im Heimmarkt Schweiz sowie in den im Marktbereich Europa zusammengefassten Ländern Deutschland, Italien, Österreich und Spanien. Ebenso ist Helvetia mit dem Marktbereich Specialty Markets in Frankreich und über ausgewählte Destinationen weltweit präsent. Schliesslich organisiert sie Teile ihrer Investment- und Finanzierungsaktivitäten über Tochter- und Fondsgesellschaften in Luxemburg und Jersey. Der Hauptsitz der Gruppe befindet sich im schweizerischen St.Gallen.

Helvetia ist im Leben- und im Nicht-Lebengeschäft aktiv; darüber hinaus bietet sie massgeschneiderte Specialty-Lines-Deckungen und Rückversicherungen an. Der Fokus der Geschäftstätigkeit liegt auf Privatkunden sowie auf kleinen und mittleren Unternehmen bis hin zum grösseren Gewerbe. Die Gesellschaft erbringt mit rund 6 600 Mitarbeitenden Dienstleistungen für mehr als 5 Millionen Kunden. Bei einem Geschäftsvolumen von CHF 8.64 Mrd. erzielte Helvetia im Geschäftsjahr 2017 ein Ergebnis aus Geschäftstätigkeit von CHF 502.4 Mio. Die Namenaktien der Helvetia Holding werden an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange AG unter dem Kürzel HELN gehandelt.

Dieses Dokument wurde von der Helvetia Gruppe erstellt und darf vom Empfänger ohne die Zustimmung der Helvetia Gruppe weder kopiert noch abgeändert, angeboten, verkauft oder sonst wie an Drittpersonen abgegeben werden. Massgeblich und verbindlich ist jeweils die deutsche Fassung des Dokuments. Versionen des Dokuments in anderen Sprachen dienen lediglich Informationszwecken. Es wurden alle zumutbaren Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die hier dargelegten Sachverhalte richtig und alle hier enthaltenen Meinungen fair und angemessen sind. Informationen und Zahlenangaben aus externen Quellen dürfen nicht als von der Helvetia Gruppe für richtig befunden oder bestätigt verstanden werden. Weder die Helvetia Gruppe als solche noch ihre Organe, leitenden Angestellten, Mitarbeiter und Berater oder sonstige Personen haften für Verluste, die mittelbar oder unmittelbar aus der Nutzung dieser Informationen erwachsen. Die in diesem Dokument dargelegten Fakten und Informationen sind möglichst aktuell, können sich aber in der Zukunft ändern. Sowohl die Helvetia Gruppe als solche als auch ihre Organe, leitenden Angestellten, Mitarbeiter und Berater oder sonstige Personen lehnen jede ausdrückliche oder implizite Haftung oder Gewähr für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen ab.

Dieses Dokument kann Prognosen oder andere zukunftsgerichtete Aussagen im Zusammenhang mit der Helvetia Gruppe enthalten, die naturgemäss mit allgemeinen wie auch spezifischen Risiken und Unsicherheiten verbunden sind, und es besteht die Gefahr, dass sich die Prognosen, Voraussagen, Pläne und anderen expliziten oder impliziten Inhalte zukunftsgerichteter Aussagen als unzutreffend herausstellen. Wir machen darauf aufmerksam, dass eine Reihe wichtiger Faktoren dazu beitragen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse in hohem Masse von den Plänen, Zielsetzungen, Erwartungen, Schätzungen und Absichten, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommen, abweichen. Zu diesen Faktoren gehören: (1) Änderungen der allgemeinen Wirtschaftslage namentlich auf den Märkten, auf denen wir tätig sind, (2) Entwicklung der Finanzmärkte, (3) Zinssatzänderungen, (4) Wechselkursfluktuationen, (5) Änderungen der Gesetze und Verordnungen einschliesslich der Rechnungslegungsgrundsätze und Bilanzierungspraktiken, (6) Risiken in Verbindung mit der Umsetzung unserer Geschäftsstrategien, (7) Häufigkeit, Umfang und allgemeine Entwicklung der Versicherungsfälle, (8) Sterblichkeits- und Morbiditätsrate, (9) Erneuerungs- und Verfallsraten von Policen sowie (10) Realisierung von Skalen- und Verbundeffekten. In diesem Zusammenhang weisen wir darauf hin, dass die vorstehende Liste wichtiger Faktoren nicht vollständig ist. Bei der Bewertung zukunftsgerichteter Aussagen sollten Sie daher die genannten Faktoren und andere Ungewissheiten sorgfältig prüfen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen gründen auf Informationen, die der Helvetia Gruppe am Tag ihrer Veröffentlichung zur Verfügung standen; die Helvetia Gruppe ist nur dann zur Aktualisierung dieser Aussagen verpflichtet, wenn die geltenden Gesetze dies verlangen.