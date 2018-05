M E D I E N M I T T E I L U N G

Implenia realisiert rund 270 Wohnungen im neuen "Quartier de l'Étang" in Vernier - Auftrag als Totalunternehmerin für das Baufeld E | Auftragsvolumen von knapp CHF 70 Mio. | Baubeginn im September 2018

Dietlikon, 31. Mai 2018 - Implenia hat von der Bugena SA den Auftrag für die Realisierung eines Teils des neuen "Quartier de l'Étang" in Vernier bei Genf erhalten. Die Gruppe realisiert als Totalunternehmerin rund 270 Mietwohnungen. Das Auftragsvolumen beträgt knapp CHF 70 Mio.

Auf einem gut 11 Hektar grossen ehemaligen Industrieareal in der Gemeinde Vernier entsteht in den kommenden Jahren das "Quartier de l'Étang". Insgesamt umfasst das Projekt sieben Baufelder. Einst wird diese Stadt in der Stadt mehr als 1000 Wohneinheiten aufweisen und einen Teil zur Linderungen der vorherrschenden Wohnungsnot im Kanton Genf beitragen. Neben Stockwerkeigentum werden auch Miet- und Studentenwohnungen, Büroflächen, Hotels, Verwaltungsgebäude und ein medizinisches Zentrum auf dem Areal entstehen. Eine Schule, eine Kinderkrippe und Sporteinrichtungen runden das Angebot im "Quartier de L'Étang" ab.

Implenia baut als Totalunternehmerin auf dem Baufeld E ein Gebäude mit rund 270 Mietwohnungen. Das Areal ist hervorragend an den Verkehr angeschlossen und liegt in der Nähe des internationalen Flughafens in Genf. Für den neuen Stadtteil wird eine Zertifizierung als "2000 Watt-Areal" angestrebt. Dieses Zertifikat zeichnet Gebiete aus, die einen nachhaltigen Umgang mit Ressourcen, unter anderem bei der Erstellung der Gebäude, nachweisen können.

Neben den Arbeiten im Rahmen des Totalunternehmerauftrags erbringt Implenia auch noch Leistungen aus dem Spezialtiefbau- und dem klassischen Tiefbau. Unter anderem erstellt die Gruppe das unterirdische Versorgungsnetz bei der ersten Etappe des neuen Stadtteils.

Implenia ist überzeugt, dass ein bewusster Umgang mit der Umwelt ein Treiber für langfristigen Erfolg ist. Sie hat deshalb das Thema Nachhaltigkeit in ihrer Vision und ihrer Strategie fest verankert. Implenia ist stolz, mit ihren nachhaltigen Lösungen Teil dieses Grossprojektes zu sein.

In Vernier entsteht auf einem ehemaligen Industrieareal eine neue Stadt in der Stadt. Das Areal ist hervorragend durch den öffentlichen und den individual Verkehr erschlossen und liegt unweit des internationalen Flughafens von Genf. (Bild: Diego Varan)

