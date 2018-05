Mikron Gruppe - Medienmitteilung

Mikron prüft Entwicklungsmöglichkeiten für Liegenschaft in Nidau

Biel, 31. Mai 2018, 7.00 Uhr. - Die Mikron Gruppe hat der Skyline Development AG, Küsnacht, einen Projektauftrag für die Entwicklung ihrer nicht betrieblich genutzten Liegenschaft an der Ipsachstrasse in Nidau erteilt.

Die Mikron Gruppe prüft zurzeit alle Optionen für die zukünftige Nutzung ihrer Liegenschaft an der Ipsachstrasse 14/16 in Nidau. Das beauftragte Projektentwicklungsbüro Skyline Development AG wird das Entwicklungskonzept unter Beizug lokaler Partner erstellen.

In ihrer Konzernbilanz per 31. Dezember 2017 hat die Mikron Gruppe die Liegenschaft mit CHF 29,2 Mio. bewertet.

Kurzporträt der Mikron Gruppe

Die Mikron Gruppe entwickelt, produziert und vertreibt äusserst präzise, produktive und anpassungsfähige Automatisierungslösungen, Fertigungssysteme und Schneidwerkzeuge. Mikron ist verankert in der Schweizer Innovationskultur und weltweit tätig - als Partner von Unternehmen der Automobil-, der Pharma-, der Medizintechnik-, der Konsumgüter-, der Schreibgeräte- und der Uhrenindustrie. Die Mikron Gruppe unterstützt ihre Kunden dabei, die industrielle Produktivität und Qualität zu steigern. Sie setzt auf über 100 Jahre Erfahrung, modernste Technologien und einen weltweiten Service. Ihre beiden Divisionen Mikron Automation und Mikron Machining beschäftigen insgesamt rund 1275 Mitarbeitende. Sie haben ihren Hauptstandort in der Schweiz (Boudry und Agno). Weitere Produktionswerke befinden sich in Deutschland, Singapur, China und den USA. Die Aktien der Mikron Holding AG werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (MIKN).

Kontakt

Mikron Management AG, Andreas Heierli, Head Group Finance & Controlling

Telefon +41 91 610 62 04, ir.mma@mikron.com

Investor-Relations-Kalender

24.07.2018, 07.00 Uhr, Medienmitteilung Halbjahresergebnis 2018

13.03.2019, 07.00 Uhr, Medienmitteilung Veröffentlichung Geschäftsbericht 2018

13.03.2019, 10.30 Uhr, Medien- und Analystenkonferenz

25.04.2019, 16.00 Uhr, Generalversammlung 2019

