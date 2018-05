US-Außenminister Mike Pompeo ist am Mittwochabend (Ortszeit) in New York mit Nordkoreas Ex-Geheimdienstchef Kim Yong-chol zusammengetroffen. "Good working dinner with Kim Yong Chol in New York tonight. Steak, corn, and cheese on the menu", schrieb Pompeo danach auf Twitter.

Gleichzeitig wurden Fotos veröffentlicht, die den US-Außenminister mit Kim Yong-chol beim Essen vor einer Wolkenkratzerkulisse zeigen. Pompeo und Kim wollten dem Vernehmen nach das Treffen zwischen Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un vorbereiten. Dieses ist für den 12. Juni in Singapur anvisiert.