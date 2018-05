Dottikon - Das Aargauer Spezialitäten-Chemieunternehmen Dottikon ES hat im Geschäftsjahr 2017/18 Umsatz und Gewinn erneut gesteigert. Mit seiner Positionierung vorab im Pharmamarkt rechnet das Unternehmen von Markus Blocher mit einem mittelfristig erneut anziehenden Wachstum. Um die geplanten Investitionen zu finanzieren, wird die Ausgabe einer Anleihe geprüft.

Der Nettoumsatz stieg in dem per Ende März abgeschlossenen Geschäftsjahr um 4,3 Prozent auf 158,2 Millionen Franken, wie das Unternehmen am Donnerstag mittteilte. Dabei erhöhte es die Ausgaben für Forschung und Entwicklung um 10,6 Prozent. Diese machten im abgelaufenen Geschäftsjahr rund 10 Prozent des Umsatzes aus.

Der Betriebsgewinn vor Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA) sank wegen steigender Material- und Personalaufwendungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...