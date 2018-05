Die Anspannung an den Märkten wegen der unklaren politischen Entwicklung in Italien lässt nach. Dem Dax dürfte das am Donnerstag helfen.

Anleger tasten sich angesichts nachlassender Sorgen um Italien vorsichtig nach vorne. Banken und Brokerhäusern zufolge wird der Dax am Donnerstag leicht im Plus starten. Am Mittwoch hatte er bereits 0,9 Prozent zugelegt auf 12.783 Punkte.

"Investoren sind jetzt im 'Abwarten und Weitersehen'-Modus", sagte Marktanalyst Michael Hewson vom Handelshaus CMC Markets. ...

