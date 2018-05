FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 31.05.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 31.05.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

OB8 XFRA ID1000085707 BARITO PAC. RP 500

AXI XFRA FR0000051732 ATOS SE NOM. EO 1

XFRA CA62986A1057 NAMIBIA RARE EARTHS INC.

TR7 XFRA BMG9078F1077 TRITON INT.LTD A DL-,01

2LE XFRA MHY235923098 EUROSEAS LTD DL -,01

NNGD XFRA US6362744095 NATL GRID PLC ADR/5

NNGF XFRA GB00BDR05C01 NATIONAL GRID PLC