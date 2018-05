FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 31.05.2018 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 01.06.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 31.05.2018

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 01.06.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

21S XFRA US84860W1027 SPIRIT REALTY CAP. DL-,01

WD5 XFRA US98310W1080 WYNDHAM WORLDWIDE DL -,01

LRC XFRA FR0010307819 LEGRAND S.A. INH. EO 4

TEE XFRA CZ0009093209 O2 CZECH REPUBLIC KC 10

02G XFRA CNE100000Q35 GUANGZHOU AUTO.GRP H YC 1

BJ91 XFRA US0820533075 BENITEC BIOPHARMA ADR/20

2XT XFRA US23355L1061 DXC TECHNOLOGY CO. DL-,01

DAU XFRA FR0000121725 DASSAULT AVIATION INH.EO8