Global Blockchain Technologies Corp.: Global Blockchain wird Vorreiter bei der Entwicklung eines digitalen Wallet für Playboy Enterprises DGAP-News: Global Blockchain Technologies Corp. / Schlagwort(e): Markteinführung/Produkteinführung Global Blockchain Technologies Corp.: Global Blockchain wird Vorreiter bei der Entwicklung eines digitalen Wallet für Playboy Enterprises 31.05.2018 / 07:53 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Global Blockchain wird Vorreiter bei der Entwicklung eines digitalen Wallet für Playboy Enterprises Vancouver, British Columbia, 31. Mai 2018 - GLOBAL BLOCKCHAIN TECHNOLOGIES CORP. ("BLOC" oder das "Unternehmen") (CSE: BLOC; Frankfurt: BWSP; OTC: BLKCF) freut sich bekanntgeben zu dürfen, dass es mit Playboy Enterprises Inc. ("Playboy") zusammenarbeiten wird, um ein digitales Wallet zu entwickeln, das die Integration von Vice Industry Token ("VIT") in das Playboy.tv Web Media Portal ermöglichen wird. Durch die Kombination der Inhalte von Playboy.tv mit der Technologie zur Interaktion-Monetarisierung von Vice Industry Token, mit der Nutzer nur für das Ansehen von Videoinhalten bezahlt werden können, führen das Unternehmen und der Playboy eine neue Ära des Medienkonsums ein, die das Engagement der Zuschauer bereichert und die unausgeglichene Online-Media-Power-Dynamik zum Vorteil des Publikums verlagert. Die beiden Unternehmen prüfen in Zukunft auch mögliche zusätzliche Anwendungen für Unternehmen, die mit Kryptowährungen arbeiten. "Wir sehen im Vice Industry Token einen enormen Wert, weil er die Art und Weise, in der sich die Medienwelt verändert hat reflektiert", sagt Reena Patel, die Chief Operations, Licensing und Media Officer für Playboy ist. "Es ging von Pay-to-View vor Zeiten des Internets zu Free-to-View mit dem Internet. Freier Inhalt war anfangs sehr populär - aber als das Internet damit gesättigt wurde, enthüllte es, was die wahre heiße Ware war ... die menschliche Aufmerksamkeit. Vice Industry Token erkennt dies, indem es seine Nutzer nur dafür bezahlt, Videos zu schauen, wie sie auf Playboy.tv zu sehen sind. Mit Global Blockchain was diese Integration vorantreibt, wird Playboy.tv einer der ersten sein, der diese Welle in einer Zeit durchquert, in der menschliche Aufmerksamkeit wertvoller denn je ist. " Die Blockchain, auf der VIT aufgebaut ist, ist dazu bestimmt, einen bestimmten Prozentsatz neuer Token zuzuteilen, die den Benutzern als Gegenleistung für ihre Aktionen zu zahlen sind. Zu diesen Aktionen gehören das Ansehen von Videos, das Erstellen von Kommentaren und das Platzieren von Abstimmungen wie "Likes" und "Dislikes". Nutzer von Vice Industry Token auf Playboy.tv können VIT-Tokens für diese Aktionen verdienen - und sie können sie für Premium-Inhalte und Abonnements auf der Playboy.tv-Plattform ausgeben. Es werden auch zusätzliche Verwendungen arrangiert, was bedeutet, dass der aktuelle Status von Vice Industry Token in Bezug auf Playboy nur der Anfang ist. Steven Nerayoff, BLOCs Chairman sagte: "Als einer der ersten Anwender der Blockchain-Technologie ist dies ein spannendes Projekt. Die meisten Kryptowährungen scheitern, weil sie nicht in der Lage sind, mit einem realen Anwendungsfall übereinzustimmen, was sie zu einem Schicksal verdammt nichts anderes als ein reines Spekulations-Experiment und grundloses Hype-Building zu sein. In dieser Situation profitiert Playboy insbesondere von einer Kryptowährung wie VIT auf seiner Seite. Hier sollten die Anleger aufpassen, denn die Münzen und Wertmarken, die nirgendwohin gehen, haben eines gemeinsam - keinen realen Anwendungsfall. Für VIT ist die Teilnahme am Playboy ein großer Schritt in der realen Nutzung der Kryptowährung, der zum Erfolg führen wird. " Global Blockchain erstellt derzeit ein Cryptocurrency-Wallet für Playboy, das VIT aufnehmen kann, wodurch die Speicherung und Verwendung des Tokens für den Benutzer auf eine Weise vereinfacht wird, die mit Playboy.tv über eine API integriert werden kann. Benutzer können VIT-Token in ihr Wallet aufnehmen, indem sie sie auf Playboy.tv verdienen oder sie von einer Krypto-Börse kaufen. Für Playboy.tv gibt es auf der Playboy.tv-Website native API-basierte Zahlungsverarbeitungsfunktionen, die die Nutzung noch einfacher als bei einer Kreditkarte machen. "Menschliche Aufmerksamkeit ist ein äußerst wertvolles Gut, und Medienunternehmen sind heutzutage zu sehr darauf fokussiert, Anzeigen zu verkaufen, um das zu realisieren", sagt Shidan Gouran - der Präsident und CEO von BLOC. "Zwischen Facebook, Instagram, Twitter, YouTube und jeder anderen Medienplattform suchen alle verzweifelt nach der begrenzten Ressource, auf die sich die Menschen konzentrieren. Da Playboy.tv in der Lage sein wird, Leute nur dafür zu bezahlen, Videos mit dem Vice Industry Token anzusehen, wird das die Plattform weit voranbringen und die Zuschauerzahlen von Playboy.tv und die Nutzung von VIT deutlich erhöhen. " Playboy kündigte die Integration von Vice Industry Token in einer Pressemitteilung an, die Anfang des Jahres veröffentlicht wurde. Das Unternehmen spielt eine strategische Rolle bei der Planung und Durchführung der Integration und nutzt dabei die Erfahrung des Managements mit Kryptowährungen und der Welt der Internet-Unterhaltung, um den Output dieser Beziehung zu maximieren. Die Integration von VIT in Playboy.tv und den Wallet soll noch vor Ende 2018 erfolgen. Über Global Blockchain Technologies Corp. Das Unternehmen bietet Investoren Zugang zu einer Vielzahl von direkten und indirekten Beteiligungen innerhalb des Blockchain-Bereichs, die von einem Team von Pionieren der Branche und frühen Anwendern aller wichtigen Kryptowährungen verwaltet werden. BLOC ist an der Canadian Securities Exchange ("CSE") notiert und seine Stammaktien werden unter dem Tickersymbol "BLOC" gehandelt. Weitere Informationen zu BLOC finden Sie auf SEDAR unter www.sedar.com, im CSE unter www.theCSE.com sowie auf der Website des Unternehmens unter www.globalblockchain.io. Über Playboy Enterprises Inc. Playboy ist eine Medien- und Lifestylemarke, die das Playboy Magazine in den Vereinigten Staaten herausgibt, ausländische Editionen auf der ganzen Welt lizenziert und Inhalte erstellt, die über TV-Netzwerke, das Internet und andere Medien verbreitet werden. Die Marke Playboy ist weltweit in Verbraucherprodukten in mehr als 180 Ländern zugelassen. Die Website des Playboy-Unternehmens kann unter www.playboyenterprises.com eingesehen werden. Vorbehalt bei zukunftsgerichteten Informationen Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. 