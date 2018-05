Frankfurt - Der Euro hat sich am Donnerstag nach der Kurserholung vom Vortag nur wenig bewegt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1665 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Auch zum Franken zeigte sich der Euro mit 1,1528 nach 1,1529 Franken stabil. Der Dollar gab leicht nach und entfernte sich mit 0,9883 etwas weiter von der Marke bei 0,99 Franken.

Marktbeobachter sprachen von einer Stabilisierung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...