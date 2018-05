Delivery Hero AG: Ausgabe neuer Aktien unter bestehendem Aktienoptionsprogramm und erfolgter Paketverkauf dieser Aktien für Optionsberechtigte DGAP-News: Delivery Hero AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung Delivery Hero AG: Ausgabe neuer Aktien unter bestehendem Aktienoptionsprogramm und erfolgter Paketverkauf dieser Aktien für Optionsberechtigte 31.05.2018 / 08:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Berlin, 31. Mai 2018 - Der Vorstand der Delivery Hero AG ("Delivery Hero") hat gestern mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Ausgabe von neuen Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre im Rahmen des bestehenden Aktienoptionsprogramms für gegenwärtige und frühere Mitarbeiter, Geschäftsführungsmitglieder und Supporter von Delivery Hero und ihrer Tochtergesellschaften beschlossen. 500.266 neue auf den Namen lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) ("Neue Aktien"), dies entspricht ca. 0,27 % des Grundkapitals von Delivery Hero, werden an Bezugsberechtigte des Aktienoptionsprogramms ausgegeben, die ihre Bezugsrechte ausgeübt haben. Das Grundkapital von Delivery Hero wird durch teilweise Ausnutzung des bestehenden genehmigten Kapitals, das für diesen spezifischen Zweck geschaffen worden war, um EUR 500.266 von EUR 183.955.311 auf EUR 184.455.577 erhöht. 443.245 dieser Neuen Aktien wurden auf Weisung und für Rechnung einzelner Optionsberechtigter im Wege eines Paketverkaufs (Block Trade) an einen institutionellen Investor verkauft, u. a. damit die Optionsberechtigten die Ausgabepreise und Ertragsteuern finanzieren können. Mitglieder des Aufsichtsrates von Delivery Hero haben weder Aktienoptionen, noch haben Mitglieder des Vorstands von Delivery Hero Aktienoptionen ausgeübt. Der Platzierungspreis für diese Neuen Aktien wurde auf EUR 38,50 festgesetzt. Der Paketverkauf wurde von UniCredit AG durchgeführt. Wichtige Hinweise Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar. Die Wertpapiere wurden bereits verkauft. Kontakt: Bodo v. Braunmühl Leiter Unternehmenskommunikation Delivery Hero 31.05.2018

