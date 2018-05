In weniger als zwei Wochen wird der kanadische Senat über das Gesetz C-45 abstimmen, das am besten unter dem Namen Cannabis Act bekannt ist. Angenommen, es geht durch - und alle Anzeichen deuten derzeit in diese Richtung - hat der Cannabis Act einen relativ klaren Weg, um nicht lange danach als Gesetzt verabschiedet zu werden. Im August oder September, etwa acht bis zwölf Wochen nach der Unterzeichnung des Gesetzes, könnte der Verkauf von Marihuana für Erwachsene in Kanada beginnen. Da unser Nachbar im Norden voraussichtlich das erste entwickelte Land der Welt sein wird, das Cannabis für den Freizeitgebrauch legalisiert, haben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...