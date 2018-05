Dass deutsche Autos US-Präsident Donald Trump ein Dorn im Auge sind, ist schon länger bekannt. Bei dem Treffen mit Frankreichs Präsident Macron soll es zu einer weiteren verbalen Spitze gegen Daimler gekommen sein.

US-Präsident Donald Trump hat gegenüber dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron angekündigt, deutsche Premium-Automobilhersteller aus dem US-Markt auszusperren. Bei Macrons Besuch in Washington im April sagte Trump, er werde seine Handelspolitik beibehalten, bis keine Mercedes-Modelle mehr auf der Fifth Avenue in New York rollten. Dies berichtet die WirtschaftsWoche unter Berufung auf mehrere Diplomaten aus Europa und den USA.

Trump hatte vergangene Woche seine Verwaltung angewiesen zu prüfen, ob Importe von Pkw die Sicherheit der USA gefährdeten - analog zur Prüfung von Stahlimporten. Es droht ein Einfuhrzoll von 25 Prozent auf europäische Autos. Die Bundesregierung sucht innerhalb Europas nach Verbündeten für eine Abwehrstrategie, was aber schwierig wird. Deutschland exportiert von allen EU-Staaten mit Abstand am meisten Pkw in die USA.

Trumps Groll gegen die deutschen Autobauer - und speziell gegen Mercedes-Modelle ...

