BERLIN (Dow Jones)--Wegen eines immer noch umfangreichen Aufklärungsbedarfs in der Affäre um die Arbeit im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) will die FDP Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) in den Innenausschuss einladen.

"Wir verlangen, den früheren Flüchtlingskoordinator Peter Altmaier in einer Sondersitzung des Innenausschusses zu befragen", sagte FDP-Fraktionsgeschäftsführer Marco Buschmann der Bild-Zeitung. Aufgeklärt werden müsse besonders das "politische Umfeld", in dem das Bamf tätig gewesen sei. "Dazu gehören alle Weisungen und Erlasse aus dem Innenministerium und Kanzleramt", sagte Buschmann.

Wie das Blatt mit Verweis auf die Antwort der Regierung auf eine Anfrage der Linken weiter berichtete, hat der Bund in den Jahren 2015 bis 2018 Aufträge für die Beratung des Bamf in Höhe von 54,8 Millionen Euro vergeben. Beratungsverträge über 45,4 Millionen Euro seien dabei alleine an das Unternehmen McKinsey & Co gegangen. Bei Aufträgen im Volumen von 33,7 Millionen Euro sei zuvor keine Ausschreibung erfolgt.

Ein McKinsey-Sprecher sagte, "wesentliche Qualitätskennzahlen wie die Fehlerquote" hätten sich verbessert. Die Prozesse seien aber weiterhin "alles andere als perfekt, weitere Verbesserungen sind zwingend".

Der Grünen-Innenpolitiker Konstantin von Notz verwies gegenüber dem Blatt auf einen "zu Recht riesigen Beamtenapparat" des Bundes. "Dass wir diese Spezialisten aber kaltstellen, um Berater für Millionenbeträge die Arbeit von Beamten machen zu lassen, ist eine dramatische Fehlentwicklung." Linken-Fraktionschefin Sahra Wagenknecht sagte: "Wir sehen jetzt, was dabei herauskommt, wenn man eine Behörde, die über menschliche Schicksale entscheidet, auf Effizienz a la McKinsey trimmt."

Unterdessen forderte der Steuerzahlerbund in der Debatte über die Asyl-Affäre im Bamf die Einsetzung eines parlamentarischen Untersuchungsausschusses. "Auch im Interesse der Steuerzahler müssen die Vorgänge in der gesamten Behörde und speziell in der Bremer Außenstelle des Bamf restlos aufgeklärt werden", sagte der Vizepräsident des Bundes der Steuerzahler, Bernhard Zentgraf, der Neuen Osnabrücker Zeitung. In der Bremer Außenstelle des Bamf sollen zwischen 2013 und 2016 mehr als 1.200 Menschen ohne rechtliche Grundlage Asyl erhalten haben.

