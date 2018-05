Das Verkaufsinteresse gegenüber dem Greenback hält an und dadurch kann der EUR/USD am Donnerstag sein Tageshoch in der Nähe der 1,1700 bilden. Das Paar kann seine gestrige positive Dynamik ausbauen und so schreitet die Erholung vom Dienstag 11-Monatstief aus dem Bereich der 1,1500 voran. Die Schwäche gegenüber dem Greenback und die rückläufigen Sorgen ...

