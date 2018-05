Führender Hersteller von PCB-Transportanlagen aus Korea

YJ Link Co, Ltd, hat sich auf die Herstellung von Leiterplattentransportanlagen in SMT-Linien spezialisiert hat und bedient als Hauptlieferant Unternehmen in über 45 Ländern weltweit. Durch Verbesserung des Betriebssystems der Anlagen wurde ein Fördersystem (Smart Conveyor System) entwickelt, im Einklang mit dem sich schnell verändernden SMT-Markt aufgrund von Industrie 4.0.

Die YJ Link-Anlagen in der SMART SMT LINE sind über LAN mit dem für die Liniensteuerung zuständigen PC verbunden. Der Kunde kann über den Liniensteuerungs-PC Informationen über PCB und Arbeitsaufträge an die einzelnen YJ Link-Anlagen übermitteln.

Darüber hinaus ermöglicht die Smart YJ Link -Anlage, es dem Betreiber, den Status aller Maschinen in der Linie in Echtzeit über einen Webserver zu überwachen, z.B. über Mobilgeräte, Tablets und PCs. Diese SMT-Lösung der nächsten Generation ermöglicht Steigerung der Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit.

Insbesondere das eigenständig entwickelte Mikrocontroller-basierte Embedded-System "MICOM", ermöglicht dem Kunden eine vollständige Werksautomatisierungs und voll integriertes Produkt-Management.

Die Smart YJ Link-Anlage, in der MICOM zum Einsatz kommt, ist in der Lage ist, Motor- und Digitalsignale zu steuern und ermöglicht mit einer grafischen Benutzeroberfläche (GUI) eine höhere Arbeitseffizienz durch fortschrittlichere Anlagenbedienung.

Die Smart Anlagen-Kerntechnologie von YJ Link, auf der MICOM basiert, bietet:

- automatische Modelländerung,

- Produktionsverlaufsverwaltung

- Verarbeitung einer unbegrenzten Datenmenge über eine LOG-Datei,

- Echtzeit-Linienüberwachung für Wartung und Reparatur

- präventive Dienstleistungen für die Anlage

- Umgebung für den Aufbau eines integrierten Managementsystems, verbunden mit dem Manufacturing Execution System (MES) des Kunden.

Darüber hinaus bietet das fahrerlose Transportfahrzeug von YJ Link (AGV, Automated Guided Vehicle den Aufbau einer vollautomatischen Smart Factory.

Das YJ Link AGV entnimmt selbstständig und vollautomatisch Leiterplatten-Magazine aus Beladern und Entladern der Linie und führt diese wieder an der richtigen Stelle zu. Zudem ist eine Anbindung an des Materiallage des Kunden möglich. Dadurch erhöht sich die Produktivität der Fertigungslinie des Kunden und Bedienerressourcen werden gesichert.

Unterdessen ist sich YJ Link Co. Ltd. seiner als sozialen Verantwortung bewusst und spendet an regelmäßig an ChildFund Korea, die Träume von Kindern in schwierigen Verhältnissen erfüllen.

