In einem schwierigen Marktumfeld gehörte Infineon zuletzt zu den wenigen Gewinnern in der Halbleiter-Branche. Mit einem Plus von 12,5 Prozent in den letzten vier Wochen konnte sich die Aktie recht deutlich von den meisten Konkurrenten absetzen. In den letzten Tagen ist dem Papier aber etwas die Puste ausgegangen und es verlor von 24,20 Euro bis auf 23,80 Euro an Wert. Verantwortlich dafür dürften zu einem nicht unwesentlichen Anteil Gewinnmitnahmen sein, immerhin konnte die Aktie ihren Wert ... (Robert Sasse)

