Die Aktie von Guyana Goldstrike kann ihren negativen Trend offenbar endlich hinter sich lassen. Gute Analyseergebnisse in einer neu entdeckten Goldmineralisierung machen den Anlegern wieder Hoffnung. Auf dem Goldprojekt Marudi in Guyana ist von Werten in Höhe von 7,45 g/t die Rede. Es handelt sich laut CEO Peter Berdusco um die ersten Probenergebnisse des laufenden Jahres bei den auf Marudi durchgeführten Explorationstätigkeiten.

Mit den guten Neuigkeiten im Gepäck konnte die Aktie von ... (Robert Sasse)

