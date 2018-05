Angetrieben durch positive Analysteneinschätzungen und gute Verkaufszahlen befand sich die Aktie von Geely kürzlich auf einem kleinen Höhenflug. Dieser fand am vergangenen Mittwoch jedoch sein vorläufiges Ende. Es gelang dem Papier nicht, die 200-Tage-Linie bei 2,54 Euro zu passieren und damit ein neues Kaufsignal zu generieren. Stattdessen prallte die Aktie an eben jener Marke nach unten ab und verlor bis zum Freitag bis auf 2,40 Euro an Wert.

Nach Meinung von Experten sollte sich dadurch ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...