Unsere letzten Trading-Idee mit Tele Columbus aus dem Express-Service vom 14.05. hat nicht funktioniert. Unser Einstiegskurs wurde nicht erreicht und diejenigen, die mit Mut "bestens" reingegangen sind, mussten aber nur einen sehr kleinen Verlust hinnehmen, denn wir hatten einen sehr engen Stoppkurs vorgeschlagen. Tele Columbus hatte am 15.05. einen verhaltenen Start in das neue Geschäftsjahr gemeldet und die Prognose etwas angepasst, was den Anlegern ...

