Die Deutsche Bank ist am 29.05. knapp vor dem Allzeittief bei 9,773 Euro einem weiteren Absturz entgangen und konnte am 30.05. wieder etwas Boden gutmachen. Kurse unter 10,00 Euro sind für die Aktionäre eine bittere Enttäuschung und auch die Hauptversammlung in der vorigen Woche konnte die Anleger nicht beruhigen. Bei der Deutschen Bank wird wieder einmal der Rotstift bemüht und es wurde angekündigt die Mitarbeiterzahl von etwa 97.000 auf deutlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...