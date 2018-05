Von Mike Cherney

SYDNEY (Dow Jones)--Die Fluggesellschaften rund um den Globus dürften dem Internationalen Luftfahrtverband (Iata) zufolge dieses Jahr wegen des jüngsten Ölpreisanstiegs weniger verdienen als bisher erwartet. Iata-CEO Alexandre de Juniac geht aber nicht davon aus, dass es zu größeren Verlusten kommt. Eine konkrete Prognose gab der Manager gegenüber Journalisten in Sydney nicht ab und verwies auf kommende Woche Montag, wenn der Verband einen neuen Ausblick vorlegen will.

Im Dezember hatte Iata für 2019 einen Branchengewinn von 38,4 Milliarden US-Dollar in Aussicht gestellt. Basis dieser Prognose war ein Preis je Barrel Brent-Öl von 60 Dollar, mittlerweile liegt der Preis bei rund 77 Dollar. "In der Vergangenheit hätte ein so schneller Anstieg eines wichtigen Kostenblocks die Branche in die roten Zahlen drücken können", so de Juniac.

Angesichts der Anstrengungen der Branche, das Geschäft zu reorganisieren, erwarte der Verband dieses Jahr solide Gewinne. "Aber voraussichtlich nicht auf dem Niveau, dass wir im Dezember noch für möglich gehalten hatten", ergänzte der Manager.

