Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Chinas Industrie mit stärkstem Wachstum seit acht Monaten

Die Aktivität in der chinesischen Industrie ist im Mai nach offiziellen Angaben deutlicher als erwartet gestiegen und hat den höchsten Stand seit acht Monaten erreicht. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor erhöhte sich auf 51,9 (April: 51,4), wie aus Daten der nationalen Statistikbehörde hervorgeht. Vom Wall Street Journal befragte Ökonomen hatten nur einen Stand von 51,4 Punkten prognostiziert. Der Index notiert damit den 22. Monat in Folge über der Schwelle von 50 Punkten. Ein PMI-Stand über 50 deutet auf eine Expansion des Sektors hin, Werte darunter auf eine Schrumpfung.

US-Notenbank: Moderates Wirtschaftswachstum in den meisten Regionen

Die US-Wirtschaft ist einer Erhebung der US-Notenbank Fed zufolge im größten Teil des Landes mit moderatem Tempo gewachsen. Getrieben wurde die Entwicklung zum Teil von einer Erholung des verarbeitenden Sektors, trotz Spannungen in den Handelsbeziehungen, wie es in dem Konjunkturbericht "Beige Book" heißt. Die meisten Distrikte der Federal Reserve meldeten ein moderates Wachstum im späten April und frühen Mai. Eine Ausnahme stellte der Distrikt Dallas dar, wo die Wirtschaft "solide" zulegte. Der Bericht basiert auf Erhebungen bis zum 21. Mai.

Schweizerisches BIP steigt im 1. Quartal um 0,6 Prozent

Das Wirtschaftswachstum in der Schweiz ist im ersten Quartal konstant geblieben. Nach Mitteilung des Bundesamts für Statistik (BfS) stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorquartal um 0,6 (viertes Quartal: 0,6) Prozent und lag um 2,2 (1,9) Prozent über dem Niveau des Vorjahresquartals. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten eine Jahresrate von 2,3 Prozent prognostiziert.

Japans Industrieproduktion wächst im April nur leicht

Die Industrieproduktion in Japan ist im April nur leicht gestiegen und lag damit deutlich unter den Erwartungen. Wie die Regierung mitteilte, knüpfte die Produktion an die besseren Daten von zuletzt an und legte im vergangenen Monat um 0,3 Prozent gegenüber dem Vormonat zu. Ökonomen hatten aber einen Zuwachs von 1,3 Prozent erwartet. Am deutlichsten zog die Produktion von Autos, Autoteilen und Flachbildschirmen an. Im März lag das Plus bei 1,4 Prozent.

IATA: Gewinne von Fluggesellschaften 2018 geringer als erwartet

Die Fluggesellschaften rund um den Globus dürften dem Internationalen Luftfahrtverband (Iata) zufolge dieses Jahr wegen des jüngsten Ölpreisanstiegs weniger verdienen als bisher erwartet. Iata-CEO Alexandre de Juniac geht aber nicht davon aus, dass es zu größeren Verlusten kommt. Eine konkrete Prognose gab der Manager gegenüber Journalisten in Sydney nicht ab und verwies auf kommende Woche Montag, wenn der Verband einen neuen Ausblick vorlegen will.

USA verhängen Importzölle auf Stahl und Aluminium aus EU - Kreise

Die USA werden voraussichtlich kurzfristig Strafzölle auf Aluminium und Stahl aus Europa verhängen. Informanten zufolge könnte US-Präsident Donald Trump die Maßnahmen bereits am Donnerstag verkünden. Eine Einigung beider Seiten quasi in letzter Minute sei zwar noch möglich, aber unwahrscheinlich, so eine eingeweihte Person. Am Freitag läuft die Frist ab, bis zu der die Europäische Union von den Zöllen ausgenommen ist.

Pompeo empfängt nordkoreanischen Unterhändler für Gipfelvorbereitung in New York

US-Außenminister Mike Pompeo und der ranghohe nordkoreanische Unterhändler Kim Yong Chol haben sich am Mittwochabend zur Vorbereitung des geplanten Gipfeltreffens zwischen US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un zu einem Abendessen in New York getroffen. Am Donnerstag wird überdies der russische Außenminister Sergej Lawrow zu Gesprächen in Pjöngjang erwartet. "Es war großartig", sagte Pompeo nach dem eineinhalbstündigen Essen mit dem nordkoreanischen General vor Journalisten.

UN-Sondergesandter warnt vor neuem Gazakrieg

Der UN-Sondergesandte für den Nahen Osten, Nikolai Mladenow, hat vor einem neuen Gazakrieg gewarnt. Die jüngsten Auseinandersetzungen zwischen der radikalislamischen Hamas und der israelischen Armee hätten den Gazastreifen "an den Rand eines Krieges" gebracht, sagte Mladenow per Videoschalte aus Jerusalem bei einer Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrates. Dies sei "eine Warnung an alle". Niemand im Gazastreifen könne "sich einen weiteren Krieg leisten".

FDP will Altmaier in den Innenausschuss laden

Wegen eines immer noch umfangreichen Aufklärungsbedarfs in der Affäre um die Arbeit im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) will die FDP Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) in den Innenausschuss einladen. "Wir verlangen, den früheren Flüchtlingskoordinator Peter Altmaier in einer Sondersitzung des Innenausschusses zu befragen", sagte FDP-Fraktionsgeschäftsführer Marco Buschmann der Bild-Zeitung.

Dschihadistenmiliz Islamischer Staat reklamiert Anschlag in Belgien für sich

Die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) hat den Anschlag in Lüttich für sich reklamiert. Der Täter sei ein "Soldat des Islamischen Staats" gewesen, teilte das IS-Propaganda-Sprachrohr Amaq am Mittwoch mit. Ein 31-jähriger Gefängnis-Freigänger hatte am Dienstagmorgen in der Innenstadt von Lüttich zwei Polizistinnen und einen jungen Mann erschossen. Anschließend hatte er an einer Schule eine Frau als Geisel genommen, bevor er von der Polizei erschossen wurde. Wenige Stunden vor dem Angriff soll der Mann einen Drogendealer erschlagen haben.

Rumäniens Staatschef erleidet in Streit mit Regierung juristische Niederlage

Der im Dauerstreit mit der Regierung in Bukarest liegende rumänische Präsident Klaus Iohannis hat eine juristische Niederlage erlitten: Das Verfassungsgericht entschied am Mittwoch, dass Iohannis der Absetzung der obersten Anti-Korruptionsstaatsanwältin Laura Codruta Kövesi zustimmen muss. Am Abend protestierten rund tausend Menschen in Bukarest gegen das Urteil. Mitglieder der Regierung begrüßten dagegen die mit sechs gegen drei Stimmen getroffene Entscheidung der Verfassungsrichter. Die vom Parlament verabschiedeten und von der sozialdemokratischen Regierungschefin Viorica Dancila vorangetriebenen Maßnahmen im Justizwesen sehen unter anderem vor, dass die Antikorruptionsbehörde künftig nicht mehr gegen Verwaltungsbeamte ermitteln kann.

Trump attackiert seinen Justizminister erneut scharf

US-Präsident Donald Trump hat seine heftigen öffentlichen Attacken auf den eigenen Justizminister fortgesetzt. Trump erklärte am Mittwoch im Kurzbotschaftendienst Twitter, er wünschte, er hätte Jeff Sessions nicht zum Justizminister ernannt. Der Präsident bezog sich in seiner Attacke auf Sessions abermals darauf, dass dieser sich im März 2017 in den Ermittlungen zur Russland-Affäre für befangen erklärt und die Oberaufsicht darüber an seinen Stellvertreter Rod Rosenstein abgegeben hatte.

Trump kritisiert ABC - und nicht Schauspielerin Roseanne Barr

Nach anfänglichem Schweigen hat sich US-Präsident Donald Trump in die Debatte zum Rassismus-Skandal rund um die Erfolgsserie "Roseanne" eingeschaltet. Trump verzichtete dabei am Mittwoch auf jegliche Kritik an den Äußerungen von Hauptdarstellerin Roseanne Barr, die eine langjährige Beraterin von Ex-Präsident Barack Obama als Kreuzung von "Muslimbrüderschaft" und "Planet der Affen" beschimpft hatte. Stattdessen attackierte Trump den Sender ABC.

Geschworenengremium in New York erhebt Anklage gegen Weinstein

Ex-Hollywoodmogul Harvey Weinstein ist am Mittwoch von einem Geschworenengremium (Grand Jury) in New York wegen Vergewaltigung und weiterer sexueller Vergehen angeklagt worden. Es handele sich um einen weiteren Schritt, um Weinstein wegen der ihm zur Last gelegten Gewaltverbrechen zur Verantwortung zu ziehen, sagte der Bezirksstaatsanwalt von Manhattan, Cyrus Vance. Die Ermittlungen gegen Weinstein dauerten an, er fordere "weitere Überlebende und andere mit relevanten Informationen" auf, sich zu melden.

GROßBRITANNIEN

GfK-Verbrauchervertrauen Mai -7 (Apr: -9)

GfK-Verbrauchervertrauen Mai PROGNOSE: -8

Nationwide Hauspreisindex Mai -0,2% gg Vm; +2,4% gg Vj

SÜDKOREA

Industrieproduktion Apr +0,9% (PROG: -1,0%) gg Vorjahr

Index Frühindikatoren Apr 100,0 (März: 100,4)

