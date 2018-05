BOOST Issuer plc -Daily Fund Prices 30-May-18 Fund Dealing ISIN Code Shares in Base Net Assets NAV/Share Date Issue Currency



Boost FTSE 100 3x 30/05/2018 IE00B88D2999 26043 GBP 6514203.277 250.1325991 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 100 3x 30/05/2018 IE00B7VB3908 311434 GBP 4067267.956 13.05980707 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX 50 3x 30/05/2018 IE00B7SD4R47 46035 EUR 9856228.088 214.1029236 Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX 30/05/2018 IE00B8JF9153 1282379 EUR 8762432.742 6.8329509 50 3x Short Daily ETP



Boost LevDAX 3x 30/05/2018 IE00B878KX55 41860 EUR 10626238.55 253.8518526 Daily ETP



Boost ShortDAX 30/05/2018 IE00B8GKPP93 1082559 EUR 6583439.119 6.0813675 3x Daily ETP



Boost S&P 500 3x 30/05/2018 IE00B7Y34M31 112167 USD 68174389.42 607.7936418 Leverage Daily ETP



Boost S&P 500 3x 30/05/2018 IE00B8K7KM88 3018272 USD 17114293.73 5.6702291 Short Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 30/05/2018 IE00B8W5C578 18676 USD 22821866.77 1221.989011 Leverage Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 30/05/2018 IE00B8VZVH32 11209049 USD 24481283.76 2.1840643 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 30/05/2018 IE00B7ZQC614 57398103 USD 84917215.96 1.4794429 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 30/05/2018 IE00B7SX5Y86 2305617 USD 58472013.33 25.3606793 Short Daily ETP



Boost Gold 3x Leverage 30/05/2018 IE00B8HGT870 882355 USD 20179947.94 22.8705543 Daily ETP



Boost Gold 3x Short 30/05/2018 IE00B6X4BP29 21475 USD 2218296.916 103.2967132 Daily ETP



Boost Copper 3x 30/05/2018 IE00B8JVMZ80 167410 USD 3558568.477 21.2566064 Leverage Daily ETP



Boost Copper 3x 30/05/2018 IE00B8KD3F05 31997 USD 1843423.636 57.6123898 Short Daily ETP



Boost Natural Gas 30/05/2018 IE00B8VC8061 230978196 USD 40425595.98 0.1750191 3x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 30/05/2018 IE00B76BRD76 363650 USD 12114364.56 33.3132533 3x Short Daily ETP



Boost Silver 3x 30/05/2018 IE00B7XD2195 7520018 USD 22456370.25 2.9862123 Leverage Daily ETP



Boost Silver 3x 30/05/2018 IE00B8JG1787 21715 USD 2164790.684 99.6910285 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 30/05/2018 IE00B94QKF15 56180 GBP 2001827.056 35.63237906 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 1x 30/05/2018 IE00B94QKG22 37367 GBP 2319176.32 62.06482511 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 30/05/2018 IE00B94QKC83 3909 GBP 680957.0165 174.2023578 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 250 1x 30/05/2018 IE00BBGBF313 873787 GBP 43555022.38 49.84626961 Short Daily ETP



Boost FTSE 250 2x 30/05/2018 IE00B94QKJ52 8686 GBP 2057164.835 236.8368449 Leverage Daily ETP



Boost TOPIX 1x Short 30/05/2018 IE00BBGBF420 51500 JPY 253301060.9 4918.467201 Daily ETP



Boost TOPIX 2x Leverage 30/05/2018 IE00BBGBF537 8140 JPY 155841044.1 19145.09141 Daily ETP



Boost Palladium 30/05/2018 IE00B94QLR02 18585 USD 877173.7019 47.1979393 1x Short Daily ETP



Boost Palladium 30/05/2018 IE00B94QLN63 19471 USD 2607252.236 133.9043827 2x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 30/05/2018 IE00B94QL251 4863 USD 651799.7781 134.0324446 2x Short Daily ETP



Boost Natural Gas 30/05/2018 IE00B94QKX96 134951 USD 458152.1404 3.3949518 2x Leverage Daily ETP



Boost Gold 2x Short 30/05/2018 IE00B94QKT50 5200 USD 356887.9215 68.6322926 Daily ETP



Boost Gold 1x Short 30/05/2018 IE00B94QKW89 4394 USD 378606.4575 86.1644191 Daily ETP



Boost Gold 2x Leverage 30/05/2018 IE00B94QKS44 8604 USD 716386.5715 83.2620376 Daily ETP



Boost Silver 2x 30/05/2018 IE00B94QL921 13015 USD 811926.055 62.383869 Short Daily ETP



Boost Silver 2x 30/05/2018 IE00B94QL699 14638 USD 603325.3309 41.2163773 Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 30/05/2018 IE00B873CW36 5659011 EUR 49918771.54 8.8211123 Short Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 30/05/2018 IE00B8NB3063 388016 EUR 33491844.29 86.3156269 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 30/05/2018 IE00BKT09149 1280 EUR 127567.0463 99.6617549 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 30/05/2018 IE00BKS8QM96 291301 EUR 18039352.4 61.9268468 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 30/05/2018 IE00BKT09255 11010 EUR 1518604.592 137.9295724 Leverage Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 30/05/2018 IE00BKS8QN04 1006545 EUR 53381265.86 53.0341573 Short Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 30/05/2018 IE00BKT09479 821 GBP 117784.0477 143.4641263 Leverage Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 30/05/2018 IE00BKS8QQ35 160404 GBP 7748587.63 48.30669828 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 30/05/2018 IE00BKT09032 2500 USD 243650.1123 97.4600449 Leverage Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 30/05/2018 IE00BKS8QT65 100711 USD 8634385.808 85.7342873 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 30/05/2018 IE00BLS09N40 400106 EUR 9500944.683 23.746069 3x Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 30/05/2018 IE00BLS09P63 62000 EUR 1412514.547 22.7824927 3x Short Daily ETP



Boost Long USD Short 30/05/2018 IE00BLNMQS92 39827 EUR 4606498.998 115.6627162 EUR 5x Daily ETP



Boost Short USD Long 30/05/2018 IE00BLNMQT00 94249 EUR 3316008.014 35.1834822 EUR 5x Daily ETP



Boost WTI 30/05/2018 IE00BVFZGC04 60308 USD 1293220.02 21.4435899 Oil ETC



Boost WTI Oil 1x 30/05/2018 IE00BVFZGF35 14027 USD 1049498.256 74.8198657 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 30/05/2018 IE00BVFZGG42 17385 USD 812585.7204 46.7406224 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 30/05/2018 IE00BVFZGH58 30560 USD 1113814.847 36.4468209 Short Daily ETP



Boost Brent 30/05/2018 IE00BVFZGD11 194613 USD 5106899.207 26.2413056 Oil ETC



Boost Gold 30/05/2018 IE00BVFZGK87 95954 USD 2533334.05 26.4015471 ETC



Boost Natural Gas 30/05/2018 IE00BVFZGL94 24751 USD 510910.5479 20.6420164 ETC



Boost BTP 10Y 5x 30/05/2018 IE00BYNXNS22 438750 EUR 27274070.3 62.1631232 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 5x 30/05/2018 IE00BYNXPH56 53676 EUR 2376928.49 44.2828916 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 5x 30/05/2018 IE00BYNXPJ70 10254 USD 921675.6251 89.8844963 Short Daily ETP



Boost Long USD Short 30/05/2018 IE00BYNXPK85 22586 EUR 1825851.687 80.8399755 EUR 4x Daily ETP



Boost Short USD Long 30/05/2018 IE00BYNXPM00 23282 EUR 1853010.417 79.5898298 EUR 4x Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 30/05/2018 IE00BYTYHS72 36670 USD 2951455.18 80.4869152 Leverage Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 30/05/2018 IE00BYTYHR65 874057 USD 6301597.764 7.2095959 Short Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 30/05/2018 IE00BYTYHN28 32996 USD 7161168.289 217.0314065 Leverage Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 30/05/2018 IE00BYTYHM11 59668 USD 1382867.597 23.176034 Short Daily ETP



Boost S&P 500 VIX Short-Term Futures 30/05/2018 IE00BYTYHQ58 171989399 USD 15195057.01 0.0883488 2.25x Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB Banks 30/05/2018 IE00BYMB4Q22 65268 EUR 8955882.968 137.2170584 ETP



Boost Bund 30Y 3x 30/05/2018 IE00BF4TW453 2940 EUR 269630.7113 91.7111263 Short Daily ETP



Boost Gilts 10Y 1x 30/05/2018 IE00BF4TW560 2580 EUR 25560716.34 9907.254397 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 30Y 3x 30/05/2018 IE00BF4TW784 3500 EUR 393518.7736 112.4339353 Short Daily ETP



