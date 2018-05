Gesteinsproben einzusammeln war der Start der Erkundung auf dem zu 100% im Besitz der australischen Entwicklungscompany Lithium Australia NL (ASX: LIT; WKN: A14XX2; ISIN: AU000000LIT3) befindlichen Projekt Eichigt in Deutschland. Am 29. May 2018 gab das Unternehmen bekannt, dass man anhand der Gesteinsproben bereits an der Oberfläche starke Mineralisierungen antraf. Nach Auswertung dieser Gesteinsproben überraschten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...