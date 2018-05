Unbestritten ist die Digitalisierung eines der zentralen Themen für Wirtschaft und Gesellschaft. Ein neues Fondskonzept macht den Megatrend jetzt gezielt investierbar. Wir stellen den Digital Leaders Fund kurz vor.Google, Amazon, Facebook: Diese Tech-Giganten stehen für Innovation und beste Gewinnaussichten und finden sich daher mittlerweile in zahlreichen Fondsportfolios. Doch die beiden Fondsinitiatoren Baki Irmak und Stefan Waldhauser steigen mit ihrem zusammen mit Universal Investment im März dieses Jahres aufgelegten "The Digital Leaders Fund (ISIN: DE000A2H7N24) noch tiefer in die Thematik ein. Im Unterschied zu anderen Aktienfonds wird nicht nur in die großen Plattformen oder in digitale Startups investiert, denn, so der Wirtschaftsmathematiker und High-Tech-Experte Waldhauser: "Wir sind davon überzeugt, dass der digitale Wandel die umfangreichste Veränderung und die größte Investmentchance unserer Zeit ist. Wir wollen uns langfristig an Unternehmen beteiligen, die von der Digitalisierung profitieren und die Aussicht auf erhebliche Kursgewinne bieten."

