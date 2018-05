Dynamisch ging es für die Vonovia-Aktie nach oben. Mit einem Satz sprang sie über 40 Euro und bewegt sich derzeit im Aufwärtstrend zwischen 38,70 und 42,10 Euro nach oben. Zuvor war dessen Unterseite zusammen mit der aktuell bei 38,65 Euro verlaufenden 200-Tage-Linie den Notierungen eine Unterstützung gewesen. Auf kurze Sicht könnte sie die Hochs um 42,10 Euro von Anfang Mai und 42,68 Euro von Januar ins Visier nehmen, ehe der Bereich um 50 Euro als weiteres Ziel interessant erscheint. Dass die Aktie an den letzten Tagen so stark stieg, hatte ihre Ursache bei den fallenden Renditen der Anleihen. Sollte die Erwartung steigender Zinsen zeitlich nach hinten verschoben werden, könnten Immobilienwerte davon profitieren. Ebenso könnten Investitionen aus Italien in deutsche Immobilien fließen, falls italienische Anleger dem im Wahlkampf ausgerufenen Ausstieg aus dem Euro mit Kapitalflucht ...

