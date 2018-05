Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Thyssenkrupp von 26,00 auf 25,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Hedgefonds Elliott des aktivistischen Investors Paul Singer könnte seinen Anteil an dem Industriekonzern erhöhen und so dafür sorgen, dass sich die Aktien kurzfristig besser als die Branche entwickeln, schrieb Analyst Luke Nelson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auf längere Sicht jedoch habe Thyssenkrupp weiterhin mit einer Reihe von Herausforderungen zu kämpfen, die gegen eine anhaltende Neubewertung der Papiere sprechen könnten./la/bek Datum der Analyse: 31.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0012 2018-05-31/10:17

ISIN: DE0007500001