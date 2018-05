DAX - Erholung trifft auf Widerstände (Deutsche Bank Morning Daily) Tendenz: Seitwärts /Abwärts Rückblick: In den vergangenen Tagen war der DAX in einer steilen Abwärtsbewegung bis weit unter die Unterstützung bei 12.660 Punkten eingebrochen und konnte sich erst knapp unter der 12.600 Punkte-Marke erfolgreich gegen den Kursverfall stemmen. Im gestrigen Handel gelang den Bullen allerdings mit der Rückeroberung der 12.660 Punkte-Marke die Etablierung einer zwischengeschalteten Erholung, die wieder über die Hürde bei 12.720 Punkte führte. Im Tagesverlauf zogen die Kurse sukzessive an und der DAX beendete den Handel im Bereich der 12.800 Punkte-Marke. Dort dürfte er heute auch eröffnen und hat damit die Chance, die...

