James Gorman teilt nicht die Meinung von Starinvestors Georg Soros über eine nahende Krise - und macht sich über den Starinvestor lustig.

Die Behauptung von Investor George Soros, dass eine weitere große globale Krise bevorstehen könnte, ist für Morgan-Stanley-Chef James Gorman unrealistisch. Der CEO der US-Großbank erwartet zudem, dass die amerikanische Notenbank Fed die Zinsen in diesem jahr trotz der jüngsten Schwankungen an den Märkten wahrscheinlich noch dreimal erhöhen wird.

"Ehrlich gesagt, finde ich das lächerlich", sagte Gorman am Donnerstag in einem Bloomberg-Interview, als er nach den Äußerungen von Soros in dieser Woche gefragt wurde. Soros hatte vor einem Auseinanderbrechen der Europäischen Union wegen der Probleme in Italien gewarnt. "Ich glaube nicht, dass wir uns einer existenziellen Bedrohung gegenüber sehen", sagte Gorman mit Blick auf die EU.

Anleger sollten über die Turbulenzen an den Märkten in letzter Zeit hinausschauen, so der Banker. ...

