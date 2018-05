Von Adam Clark

LONDON (Dow Jones)--Der irische Baustoffkonzern CRH will die Profitabilität seines europäischen Vertriebsgeschäfts verbessern. Im Zuge einer strategischen Überprüfung sollen die Margen des Geschäfts erhöht werden, kündigte der Konzern an. Grundsätzlich gibt es laut CRH verschiedene Optionen für den Bereich. Vergangenes Jahr erzielte das europäische Vertriebsgeschäft Umsätze von 4,15 Milliarden Euro und einen operativen Gewinn von 207 Millionen Euro.

Zudem stellte die CRH plc eine deutliche Margenverbesserung auf Konzernebene in Aussicht: Bis 2021 soll die EBITDA-Marge um 300 Basispunkte steigen.

An der Börse kommen die Informationen gut an, die CRH-Aktie verteuert sich im frühen Handel an der Börse in London um 4 Prozent.

