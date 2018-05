IRW-PRESS: Naturally Splendid Enterprises Ltd.: Naturally Splendid gibt Geschäftsergebnis für das 1. Quartal 2018 bekannt

Naturally Splendid gibt Geschäftsergebnis für das 1. Quartal 2018 bekannt

Vancouver, British Columbia, 30. Mai 2018 - Naturally Splendid Enterprises Ltd. (Naturally Splendid, NSE oder das Unternehmen) (FRANKFURT: 50N) (TSX-V: NSP) (OTC: NSPDF) gibt sein Geschäftsergebnis für die drei Monate zum 31. März 2018 bekannt. Alle Beträge sind in kanadischem Dollar ausgewiesen und wurden in Übereinstimmung mit den international geltenden Standards für das Berichtswesen (International Financial Reporting Standards/IFRS) ermittelt.

Naturally Splendid verzeichnete in den drei Monaten zum 31. März 2018 einen Nettoverlust von nur 13.397 $, gegenüber einem Nettoverlust von 942.055 $ in der Vergleichsperiode 2017. Der geringere Nettoverlust war auf den Verkauf von POS BPC Manufacturing Corp. zurückzuführen, der zu einem Veräußerungsgewinn in Höhe von 1.535.096 $ führte. Kompensiert wurde dieser durch einen Anstieg der Vertriebskosten (88.479 $) und der Verwaltungsausgaben (453.230 $) - in erster Linie aufgrund der Übernahme der Firma Prosnack Natural Foods Inc. (Prosnack), die in den Ausgaben im Vergleichsquartal noch nicht enthalten war, da die Übernahme am 18. Oktober 2017 erfolgte.

Naturally Splendid erzielte in den drei Monaten zum 31. März 2018 einen Umsatz in Höhe von 320.827 $, der einem Umsatz von 587.203 $ in den drei Monaten zum 31. März 2017 gegenübersteht. Dieser Einnahmenrückgang war in erster Linie auf den Umsatzeinbruch bei den Massenverkäufen von Hanfsamen nach Südkorea zurückzuführen; hier konnte das Unternehmen im aktuellen Quartal keinerlei Umsätze verbuchen, während es im ersten Quartal 2017 noch 245.400 $ gewesen waren. Der Zusatzerlös aus der Übernahme der Firma Prosnack reichte nicht aus, um den Verlust bei den Massenverkäufen wettzumachen. Der Umsatz im klassischen Einzelhandel ging im ersten Quartal zurück, während der Umsatz im Online-Geschäft konstant blieb.

Die Selbstkosten lagen in den drei Monaten zum 31. März 2018 bei 217.523 $ und stehen einem Wert von 435.766 $ in den drei Monaten zum 31. März 2017 gegenüber. Das Unternehmen hat seinen Verkaufsmix im Jahr 2018 stark verändert; die Export-Massenverkäufe von Samen, mit denen generell eine geringere Bruttomarge erzielt wurde, wurden reduziert.

Der Bruttogewinn belief sich in den drei Monaten zum 31. März 2018 auf 103.304 $ (32,2 % des Umsatzes), gegenüber 151.437 $ (25,8 %) in den drei Monaten zum 31. März 2017. Dies ist auf eine höhere Gewinnspanne bei den Verkäufen im Einzelhandel und bei den Online-Verkäufen zurückzuführen. Im Vergleichsquartal trugen die geringeren Margen bei den Massenverkäufen von Saatgut zu einem Rückgang der Gesamtmargen bei. Im Jahr 2018 konzentriert sich das Unternehmen in erster Linie auf die Neustrukturierung seiner Märkte und Produkte sowie auf neue Geschäftschancen sowohl im heimischen Markt als auch in neuen internationalen Märkten, vor allem unter dem Aspekt der Übernahme von Prosnack (am 18. Oktober 2017) und Absorbent Concepts Inc. (ACI) (am 24. April 2018).

Verlustrechnung für die

drei für die

Monate zum drei

31. März Monate

2018 zum 31.

März

2017

Gesamteinnahmen 320.827 587.203

Selbstkosten (217.523) (435.766)

Vertriebsausgabe (228.722) (140.243)

n

Verwaltungsausga (1.418.647) (965.417)

ben

Sonstige 1.530.668 12.168

Einnahmen

Nettoverlust (13.397) (942.055)

Bereinigter und (0,00) (0,01)

verwässerter

Verlust pro

Aktie

Auf internationaler Ebene haben die aktuellen Markttrends und Preisgestaltung zu stärkeren Verringerungen der Margen und einem Überangebot an Hanfsamen in Südkorea geführt. Wir werden die Beziehungen zu unseren Vertriebshändlern aufrechterhalten, da es auf diesem reifen Markt auch eine Verbrauchernachfrage nach anderen hanfbasierten Produkten gibt. Auf dem deutschen Markt wird sich das Unternehmen weiterhin bemühen, den Verkauf der NATERA-Produktlinie über die Ecommerce-Plattform von Naturally Splendid voranzutreiben. Es finden Werbe- und Promotionmaßnahmen statt, um den Bekanntheitsgrad zu steigern und Absatzmöglichkeiten auf diesem Markt zu generieren. Naturally Splendid hat ein Jahr Recherche und Due Diligence aufgewandt, um Zugang zum japanischen CBD-Markt zu erhalten. Dieser wichtige und notwendige Prozess kann nicht umgangen werden, wenn die ordnungsgemäße und rechtmäßige Genehmigung unserer Produkte erzielt werden soll. Das Unternehmen hofft, durch Ausdauer eine Vertriebsbasis und Zugang zu diesem lukrativen Markt zu erhalten. In Australien hat das Unternehmen Beziehungen zu einem größeren Händler aufgebaut, der Zugang zu fünf entscheidenden Marktsegmenten hat: Tierärzten, Einzelhandel, Gastronomie, Gesundheitstherapeuten und E-Commerce. Das Unternehmen trifft derzeit Vorbereitungen auf die Vermarktung seiner Markenprodukte NATERA und Elevate Me (konventionelle und biologische Riegel auf Basis von Hanfsamen und Hanfprotein), um zunächst drei von fünf Bereichen abzudecken. Die damit verbundenen Aktivitäten zur Marktsondierung, Kundenakzeptanz und Entwicklung von logistischen Komponenten dienen als Vorbereitung auf den Einstieg in weitere wichtige Marktsegmente und neue Produkteinführungen.

Doug Mason, CEO des Unternehmens, erklärt: Im ersten Quartal meiner Funktion als CEO bewertete ich die Projekte und Chancen, die vor uns liegen. Während dieser Periode leiteten wir strategische Initiativen ein, um das Wachstum von Naturally Splendid voranzutreiben. Unter anderem wurde die Unternehmensbeteiligung an POS BPC Manufacturing Corp. veräußert und damit ein Gewinn in Höhe von 1,5 Millionen $ erzielt. Wir wurden auf die Firma Absorbent Concepts Inc. aufmerksam und führten Verhandlungsgespräche zu deren Übernahme, um uns im Zuge dieser Transaktion als wirklich vertikal integriertes Unternehmen für Industriehanf sowie Biotech-Produkte und Verbrauchsartikel positionieren zu können. Wir erkannten die enormen Marktchancen und setzten erste Maßnahmen im Hinblick auf den Erwerb einer Händlerlizenz in Kanada. Mit dieser werden wir in der Lage sein, zahlreiche Produkte auf CBD-Basis zu extrahieren und herzustellen. Wir haben das Produktentwicklungsteam von Naturally Splendid damit beauftragt, unsere einzigartigen und geschützten Technologien optimal zu positionieren und mit Hilfe unserer jüngsten Übernahmen und Betriebserweiterungen zusätzliche Geschäftschancen zu eröffnen. Außerdem haben wir einen neuen CFO bestellt, der unser Führungsteam mit seinen Finanzkenntnissen maßgeblich unterstützen wird.

Naturally Splendids Geschäftsergebnis kann auf SEDAR eingesehen werden.

Über Naturally Splendid Enterprises Ltd.

Naturally Splendid ist ein auf Biotechnologie und Konsumprodukte spezialisiertes Unternehmen, das eine vollkommen neue Generation von bioaktiven, nährstoffreichen Nahrungsmitteln auf pflanzlicher Basis und damit in Zusammenhang stehenden Produkten entwickelt, produziert, kommerzialisiert und lizenziert. Naturally Splendid ist darum bemüht, sein Portfolio an (erteilten und angemeldeten) Patenten sowie geistigen Eigentumsrechten, welche auf die kommerziellen Anwendungen von Industriehanf und nicht psychoaktive Cannabinoid-Wirkstoffverbindungen in einem breiten Anwendungsspektrum fokussiert sind, stetig zu erweitern.

Naturally Splendid verfügt derzeit über vier innovative Geschäftsbereiche:

(1) BIOTECHNOLOGIE - mit Schwerpunkt auf drei großen Plattformen:

(1) Patentrechtlich geschützte HempOmega-Verkapselung

(2) Extraktion und Formulierung mit Cannabidiol (CBD)

(3) Hanf und pflanzliche Proteine

(2) KONSUMPRODUKTE -

- NATERA - Einzelhandelsmarke für Hanf- und Superfood-Produkte, die in ganz Nordamerika, Asien und Europa vertrieben werden.

- Prosnack Natural Foods Inc. (Elevate Me) - Lifestyle-Marke für gesunde Nahrungsergänzungsprodukte, die derzeit in ganz Nordamerika vertrieben werden.

- Chi Hemp Industries Incorporated (CHII) - Plattform für den E-Handel von natürlichen und biologischen Hanfprodukten.

- PawsitiveFX - Produktlinie zur lokalen Anwendung in der Tierpflege.

- NATERACBD - Cannabinoidhaltige Nutrazeutika und Kosmetikprodukte auf Hanfbasis, die in Asien im Einzelhandel vertrieben werden.

- NATERASkincare - Marke für Kosmetikprodukte auf Hanfbasis, die im Einzelhandel erhältlich sind.

(3) NATERA-Wirkstoffe - aktive Wirkstoffe wie z.B. HempOmega.

(4) Verpackung/Verarbeitung für Vertragspartner - Verpackung für Hausmarken (NATERA und CHII) und Drittunternehmen.

Nähere Information erhalten Sie per E-Mail (info@naturallysplendid.com) oder über das Anlegerservice (Tel. 604-673-9573).

Für das Board of Directors:

Douglas Mason

CEO, Director

Kontaktdaten

Naturally Splendid Enterprises Ltd.

(NSP - TSX Venture; NSPDF - OTCQB; 50N Frankfurt)

#108-19100 Airport Way

Pitt Meadows, BC, V3Y 0E2

Büro: (604) 465-0548

Fax: (604) 465-1128

E-Mail: info@naturallysplendid.com

Webseite: www.naturallysplendid.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den Annahmen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung basieren. Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Schätzungen, Ansichten, Absichten und Erwartungen des Managements wider. Sie stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar. Naturally Splendid weist darauf hin, dass sämtliche zukunftsgerichteten Aussagen grundsätzlich ungewiss sind und die tatsächlichen Leistungen von einer Reihe bedeutsamer Faktoren beeinflusst werden, auf die Naturally Splendid größtenteils keinen Einfluss hat. Dazu zählt auch, ob Naturally Splendid in der Lage sein wird, mit großen Lebensmittel- und Getränkeunternehmen zu konkurrieren; ob der Verkauf potenzieller Produkte Gewinne abwerfen wird; ob sich der Verkauf von geschälten Hanfsamen so weiterentwickelt wie bisher oder ansteigt; ob das Unternehmen in der Lage sein wird, alle Großaufträge für Hanfsamen zu bedienen; sowie das Risiko, dass nicht für alle potenziellen Anwendungen die erforderlichen behördlichen oder gesetzlichen Genehmigungen erteilt werden. Demnach können die tatsächlichen und zukünftigen Ereignisse, Bedingungen und Ergebnisse erheblich von den Schätzungen, Ansichten, Absichten und Erwartungen, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, abweichen. Naturally Splendid ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu berichtigen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben.

DIE TSX VENTURE EXCHANGE UND DEREN REGULIERUNGSORGANE (IN DEN STATUTEN DER TSX VENTURE EXCHANGE ALS REGULATION SERVICES PROVIDER BEZEICHNET) ÜBERNEHMEN KEINERLEI VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER GENAUIGKEIT DIESER MELDUNG.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=43537

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=43537&tr=1

ISIN CA63902L1004

AXC0082 2018-05-31/10:26