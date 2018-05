Die französische Investmentbank Exane BNP Paribas hat die Einstufung für Daimler auf "Underperform" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Eine schrittweise Öffnung und die Senkung der Importzölle machten den chinesischen Automobilmarkt noch attraktiver, schrieb Analyst Stuart Pearson in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Sein Favorit ist BMW. Auf die Gewinne der Marke Mercedes sieht er dagegen in den kommenden Jahren einigen Gegenwind zukommen./ag/bek Datum der Analyse: 31.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0015 2018-05-31/10:25

ISIN: DE0007100000