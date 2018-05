Kommt es in Italien doch noch zu einer Regierung der rechten Lega und der populistischen 5-Sterne-Bewegung? Die Mehrheit der Italiener möchte indes in der Euro-Zone bleiben.

In Italien könnte es doch noch zu einer Regierung der rechten Lega und der populistischen 5-Sterne-Bewegung kommen. "Es sind neue Möglichkeiten zur Geburt einer politischen Regierung aufgetaucht", sagte der designierte Ministerpräsident eines Expertenkabinetts, Carlo Cottarelli. Einem Insider zufolge verständigten er und Präsident Sergio Mattarella sich darauf, die Aufstellung eines solchen Kabinetts "nicht zu überstürzen". Damit solle die Bildung einer politischen Regierung gefördert werden. Allerdings blieb unklar, ob sich die beiden Sieger der Wahl im März auf ein Kabinett einigen könnten, das zudem noch die Zustimmung Mattarellas benötigen würde.

Eine deutliche Mehrheit der Italiener will Umfragen zufolge indes einen Verbleib des Landes in der Euro-Zone. In einer vom staatlichen TV-Sender RAI veröffentlichten Erhebung des Instituts Piepoli erklärten 72 Prozent der Befragten, Italien solle im Euro bleiben. 23 Prozent befürworteten einen Austritt. In einer Euromedia-Umfrage ebenfalls für RAI sprachen sich 60 Prozent für den Verbleib aus, 24 Prozent für den Austritt. 16 Prozent ...

