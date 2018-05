Die Fed verabschiedete am Mittwoch eine Anpassung der Volcker-Regel. Fed-Vorsitzende Jerome Powell sagte: "Firmen, die in bescheideneren Mengen handeln, werden weniger Anforderungen haben". Die Volcker-Regel trat vor gut vier Jahren in Kraft. Die vorgeschlagene Änderung sieht vor, dass Banken zukünftig in drei Kategorien eingeteilt werden. Diejenigen ...

