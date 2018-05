Spaniens Bruttoinlandprodukt stieg von Januar bis März das dritte Quartal in Folge um 0,7 Prozent. Das Land ist eine der am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften Europas.

