Die guten Nachrichten zuerst: Die Kursverluste bei ProsiebenSat.1 hielten sich in den letzten Tagen in Grenzen. Am Freitag gab es sogar ausnahmsweise ein kleines Plus von 0,53 Prozent zu verzeichnen. Das war dann aber auch schon so ziemlich alles Positive, was es derzeit über den Medienkonzern zu berichten gibt. Aufgrund eines verhaltenen Ausblicks verharrt die Aktie weiterhin im Kurskeller. Immerhin gibt es aber Anzeichen dafür, dass jetzt ein neuer Boden gefunden wurde.

Spätestens bei ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...