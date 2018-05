Obwohl die letzten Monate an der Börse für Paragon eher weniger erfreulich waren, genießt die Aktie bei Analysten zum Teil noch immer ein hohes Ansehen. In einer aktuellen Studie bekräftigte etwa die EQUI.TC GmbH ihre Kaufempfehlung für den Titel. Begründet wird dies mit einem sehr dynamischen Wachstumspfad, außerdem verweisen die Analysten Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann auf eine Reihe von Zukäufen, die derzeit in Arbeit seien. Dank 149 Millionen Euro sei dabei auch die Liquidität ... (Robert Sasse)

