Schock-News für Epigenomics (WKN: A11QW5): Wie die deutsche Biotech-Schmiede gestern nachbörslich bekannt gab, erfüllt Epigenomics" Bluttest zur Darmkrebsvorsorge, Epi proColon(R), nicht die aktualisierten Richtlinien zur Darmkrebsvorsorge der American Cancer Society.

Die Aktie stürzt kurz nach Handelsbeginn an der Leitbörse Xetra über -30% ab. Das Problem: Bei Epi proColon handelt es sich um das Lead-Produkt Epigenomics. Obwohl die Berliner Biotechschmiede bekräftigt, "Patienten in den USA, die derzeit nicht an der Darmkrebsvorsorge teilnehmen" weiterhin seinen "Bluttest für die Erkennung von Darmkrebs zur Verfügung zu stellen" dürfte aus der Aktie erstmal die Luft draußen sein.

Nicht der erste Schock

Nach der Verlustanzeige über mehr als die Hälfte des Grundkapitals der AG am 17. April 2018 und dem gescheiterten Übernahmeangebot über 7,52 Euro pro Aktie vergangenen Jahres lässt nun die neue Meldung die Epigenomics-Aktie auf ein neues 24-Monats-Tief stürzen.

Hausgemachte Probleme

Das Problem für Epigenomics ist hausgemacht. Das Lead-Produkt Epi proColon(R) ist zwar offiziell von der FDA zugelassen, aber kann nun nicht - so viel Gewissheit besteht seit gestern - auf die Unterstützung der renommierten American Cancer Society (ACS) im wichtigsten Markt, den USA, zählen. Die ACS ...

