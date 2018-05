Ingenieure deutscher Autokonzerne haben sich einige Tesla Model 3 besorgt und auseinandergenommen. Dabei fanden sie einige Überraschungen. Das Protokoll einer Sezierung.

Genial? Oder Schrott? Um kein neues Modell rankten sich mehr Mythen, um keines gab es derart hitzige Diskussionen wie um Teslas erstes Auto für den Massenmarkt. Gerade erst bemängelten die Verbraucherschützer des US-Magazins "Consumer Reports" zu lange Bremswege und unhandliche Bedienelemente des Model 3 - und rieten von einem Kauf ab. Die deutschen Autobauer wollen sich auf solche Berichte allein nicht verlassen. Die WirtschaftsWoche hat einige Ingenieure ausfindig gemacht, die im Auftrag der hiesigen Konkurrenten ein Model 3 nicht nur getestet, sondern es in alle Einzelteile zerlegt haben.

Wie genau ist das Elektroauto konstruiert? Welche Materialien werden eingesetzt? Wie löst Tesla technische Probleme, an denen auch die Konkurrenz knabbert, etwa bei der Kühlung der Batterie und dem Unfallschutz? Und vor allem: Was taugt das Herzstück - die Batterie? Fragen, die vor allem die Rivalen in Stuttgart, Wolfsburg, Ingolstadt und München interessieren. Das Model 3 gilt vielen in der Branche als betriebswirtschaftliches und produktionstechnisches Himmelfahrtskommando. Aber was ist an diesen Bedenken wirklich dran?

Vier Konzerne haben sich nach Informationen der WirtschaftsWoche in den vergangenen Wochen ...

