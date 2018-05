Es ist schon etwas länger her, dass wir Eisenerz an dieser Stelle thematisierten. Seit unserer letzten Kommentierung von Mitte Februar hat sich einiges getan. Der Preis ist in Bewegung geraten. Stand Eisenerz zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung vom 19.02. noch unmittelbar davor, den massiven Widerstandsbereich von 78 / 80 US-Dollar aufhebeln zu wollen, so hat sich das Bild in den letzten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...