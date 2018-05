Zürich, Schweiz (ots) -



Dyson Schweiz verabschiedet sich als erster Markt vom

traditionellen Kabelstaubsauger. Nach der erfolgreichen

Produktelancierung des kabellosen Dyson Cyclone V10 Staubsaugers

Anfang Jahres, verkauft Dyson Schweiz ab 2019 nur noch kabellose

Staubsauger.



Mit dem weltbekannten ersten beutellosen Bodenstaubsauger hat sich

Dyson von einem Ein-Mann-Unternehmen zu einem globalen

Technologieunternehmen entwickelt. Die britische Firma steht schon zu

Beginn an für neue Ideen und innovative Technologien, um Probleme zu

lösen, die andere oft ignorieren.



2011 präsentierte Dyson weltweit den ersten Dyson kabellosen

Staubsauger, den DC35, und revolutionierte von da an den

Staubsauger-Markt.



Bisher haben Frau und Herr Schweizer den kabellosen Staubsauger

als Zweit-Staubsauger eingesetzt. Aus diesem Grund haben Dyson

Ingenieure intensiv an einer noch besseren Technologie geforscht, der

die gleiche Saugkraft wie ein Bodenstaubsauger hat und über eine noch

längere Akkulaufzeit verfügt.



Im März 2018 brachte Dyson schliesslich den kabellosen Dyson

Cyclone V10 Staubsauger auf den Markt. Mit bis zu 60 Minuten Laufzeit

und konstant hoher Saugkraft bei maximaler Flexibilität ersetzt die

neuste Dyson Innovation den herkömmlichen Kabelstaubsauger.



Schweizer saugen lieber kabellos



Dyson Schweiz ist mit Abstand der Marktführer im kabellosen

Staubsaugermarkt und sieht in diesem Bereich einen klaren Trend.

"Seit der Lancierung vom ersten Dyson kabellosen Staubsauger, hat

sich ein neues Benutzungsverhalten der Verbraucher vom modernen home

cleaning abgezeichnet, welcher wir stark vorangetrieben haben. Mit

der Einführung von immer besser werdenden Dyson Technologien haben

sich die Ansprüche der Käufer gestiegen. Deswegen haben wir bewusst

uns schon seit längerem mit der kabellosen Zukunft auseinandergesetzt

und unsere Investments gezielt eingesetzt, um diesen Trend

weiterzubringen und zu formen.", so Antonio Papalo, Geschäftsführer

Dyson Schweiz.



Seit anfangs Jahr wird mehr Geld für kabellose Staubsauger als für

Kabelstaubsauger ausgegeben. 2018 wurden bereits 45% mehr kabellose

Staubsauger als im Vorjahr abgesetzt. Zudem greifen 97% der Käufer,

die bereits über einen kabellosen Staubsauger verfügen, wieder zum

gleichen Saugertyp.



Dyson Schweiz zieht den Stecker



Aufgrund der neusten Dyson Innovation fokussiert sich Dyson

Schweiz ab 2019 als erster Markt nur noch auf kabellose Staubsauger.

Folglich werden ab nächstem Jahr keine traditionellen

Kabelstaubsauger mehr von Dyson im Sortiment geführt.



Weiter meint Antonio Papalo: "Dank unserer frühzeitigen

Erkenntnis, auf die kabellose Technologie zu setzen, hat der

Staubsauger-Markt in der Schweiz in den letzten Jahren an Wert

gewonnen. Dyson Schweiz verfügt als Markt die besten Voraussetzungen,

um als erster den Stecker zu ziehen."



Das mühselige Staubsaugen revolutioniert



Dyson hat mit ihren kabellosen Staubsaugern die Haushaltsarbeit

neu erfunden. Dadurch, dass kein Kabel mehr umgesteckt und hinterher

gezogen werden muss, wird viel schneller zum kabellosen Staubsauger

gegriffen, als zum herkömmlichen Bodenstaubsauger. Automatisch wird

öfters gesaugt und die Wohnung bleibt dadurch immer sauber.

Zusätzlich verwandeln sich die kabellosen Dyson Staubsauger schnell

und einfach in Handstaubsauger, ideal für eine flexible Reinigung auf

der Treppe, im Auto oder auf dem Sofa.



Der Dyson Cyclone V10 Staubsauger kurz im Überblick

- Entwickelt für den Alltag. Vom Design, über die Materialauswahl,

bis hin zum Kundendienst

- unsere Philosophie besteht darin, die Dyson Staubsauger voll

funktionsfähig zu halten und sie für den Gebrauch im Alltag und nicht

für das Labor zu entwickeln. Prototypen werden monatelang strengen

Tests unterzogen. Die Ingenieure verbrachten 500'000 Stunden damit,

die Geräte zu testen. So wurden diese zum Beispiel mehr als 5'000 Mal

fallen gelassen, um sicherzustellen, dass sie robust genug sind.

- Tiefenreinigung von Teppichböden. Hohe Saugkraft und eine

motorgetriebene rotierende Bürste entfernen tiefsitzenden Schmutz von

Teppichböden. Geeignet für das Aufsaugen von Tierhaaren.

- Saugt grosse Schmutzpartikel und feinen Staub von Hartböden. Hohe

Saugkraft und eine weiche Soft-Düse entfernen feinen Staub und grosse

Schmutzpartikel von Hartböden.

- Verwandelt sich in einen Handstaubsauger. Verwandelt sich schnell

und einfach in einen Handstaubsauger für die Reinigung auf der

Treppe, im Auto oder auf dem Sofa.

- Das abgedichtete Filtersystem von Dyson verhindert, dass Partikel

zurück in den Raum ausgestossen werden. Durch das Filtersystem werden

99,97% der Schadstoffe mit Partikeln bis zu einer Grösse von 0,3

Mikron gefiltert.

- Konstante Leistungsdauer von bis zu 60 Minuten.

7-Zellen-Lithium-Ionen-Batterien ohne zusätzliches Gewicht bieten bis

zu 60 Minuten konstant hohe Saugleistung.

- Hygienischer Entleerungsmechanismus. Entfernt Staub und Schmutz auf

hygienische Weise und entleert ihn in den Mülleimer, nicht auf den

Boden.

- Verfügbarkeit. Der kabellose Dyson Cyclone V10 Staubsauger ist ab

CHF 649,- unter Dyson.ch erhältlich. 2 Jahre Garantie auf Ersatzteile

und Arbeitsleistung.



Sie können sich gerne selber vom kabellosen Dyson Cyclone V10

Staubsauger überzeugen lassen und zwar sind wir mit unserem Dyson

Cube an diversen Schweizer Bahnhöfen anzutreffen:

- Zürich HB, 01.-05. Juni

- Luzern Bahnhof, 06.-10. Juni

- Genf Bahnhof, 20.-25. Juni



