Stefan Siegrist wird neuer Direktor der bfu. Er tritt Anfang 2019

die Nachfolge von Brigitte Buhmann an, die nach 15 Jahren als

bfu-Direktorin in Pension geht. Der Stiftungsrat der bfu unter der

Leitung von Suva-Chef Felix Weber hat Siegrist am Mittwoch, 30. Mai

2018, einstimmig gewählt. Der 56-jährige Präventionsexperte und

langjährige bfu-Mitarbeiter setzte sich gegen externe Konkurrenz

durch.



Seit 1988 hat Stefan Siegrist bei der bfu verschiedene Forschungs-

und Beratungsabteilungen geleitet und in ihren drei

Tätigkeitsgebieten die Prävention mitgeprägt: Strassenverkehr, Sport,

Haus/Freizeit. 2003 wurde Siegrist in die Geschäftsleitung gewählt,

seit 2008 ist er stellvertretender Direktor. Der promovierte

Psychologe präsidiert ausserdem den Expertenrat des Fonds für

Verkehrssicherheit FVS. Auch international vertritt er die Schweiz in

mehreren Verkehrssicherheitsgremien und Arbeitsgruppen.



Vom Forschungswissen profitieren



Als Direktor will Stefan Siegrist die bfu noch stärker als

Vordenkerin etablieren: «Unter der Leitung von Brigitte Buhmann hat

die bfu in den vergangenen Jahren ihre Kompetenzen konsequent

weiterentwickelt. Deshalb verfügen wir heute über das notwendige

Know-how, um zukünftige Unfallrisiken frühzeitig zu erforschen. Wenn

die bfu ihre wissenschaftlichen Erkenntnisse geschickt in die Praxis

umsetzt, können alle von diesem Wissen profitieren.» Beispiele für

kommende Herausforderungen der Unfallprävention sind selbstfahrende

Autos, der demografische Wandel und die steigende Beliebtheit von

Sport- und Freizeitaktivitäten mit grossem Verletzungsrisiko.



Kompetenzzentrum für Unfallprävention



Die bfu setzt sich im gesetzlichen Auftrag für die Sicherheit der

Menschen in der Schweiz ein. Als Schweizer Kompetenzzentrum für die

Prävention von Nichtberufsunfällen forscht sie in den Bereichen

Strassenverkehr, Sport und Haus/Freizeit. Ihr Wissen geben die

bfu-Mitarbeitenden an Privatpersonen, Schulen, Firmen und Fachkreise

weiter. Mit einem Netz von 1200 bfu-Sicherheitsdelegierten ist die

Beratungsstelle in allen Schweizer Regionen verankert. Die bfu agiert

unabhängig von wirtschaftlichen und politischen Partikularinteressen.

Als Fachstelle ist sie ausschliesslich der Sicherheit verpflichtet.



