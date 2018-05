Die Snap Inc, welche vor allem für die App Snapchat bekannt ist, hat derzeit mit vielen Problemen zu kämpfen. Das Geschäft läuft mehr schlecht als recht und eine neue App stieß bei den Nutzern auf wenig Gegenliebe. Entsprechend war die Aktie bei den Anlegern in Ungnade gefallen und musste in den letzten Wochen herbe Verluste verzeichnen. Zur Abwechslung gibt es jetzt aber auch mal positivere Stimmen. Der Analyst Michael Natahnson vom Investmenthaus MoffettNathanson ist alles andere als euphorisch ... (Robert Sasse)

