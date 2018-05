Glaubt man dem Indexexperten Uwe Streich von der Landesbank Baden-Württemberg, so hat die Siemens Healthineers weiterhin eine rasante Erfolgsgeschichte an der Börse vor sich. Streich geht davon aus, dass der Titel noch im August in den MDAX aufsteigen wird, nur wenige Monate nachdem die Aktie überhaupt an die Börse gegangen ist. Schon im Juni soll zunächst ein Aufstieg in den TecDAX erfolgen, die Wahrscheinlichkeit dafür sei laut Streich hoch. Dafür sprächen unter anderem der Streubesitz und ... (Robert Sasse)

