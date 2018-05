Die britische Investmentbank HSBC hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Reduce" mit einem Kursziel von 200 dänischen Kronen belassen. Biotech-Wirkstoffe in der Onkologie seien ebenso anfällig für Nachahmerprodukte wie Medikamente in anderen Bereichen, schrieb Analyst Stephen McGarry in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Er sieht nur Novartis als möglichen Profiteur und Belastungen dagegen für Roche, Novo Nordisk und Sanofi./ag/jha/ Datum der Analyse: 31.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0022 2018-05-31/11:18

ISIN: DK0060534915