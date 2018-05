FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 31.05.2018 - 11.00 am



- BARCLAYS RAISES EI GROUP TO 'OVERWEIGHT' (EQUALWEIGHT) - TARGET 175 (150) PENCE - BARCLAYS RAISES TESCO PRICE TARGET TO 280 (265) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG RAISES BRITVIC TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 900 (725) PENCE - CREDIT SUISSE CUTS OPHIR ENERGY TO 'NEUTRAL' ('OUTP.') - TARGET 60 (80) PENCE - CREDIT SUISSE RAISES MEDICLINIC INT. TARGET TO 660 (630) PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK RAISES SSE SCOTTISH & SOUTHERN TARGET TO 1200 (1150) P - 'SELL' - GOLDMAN CUTS VEDANTA RESOURCES PRICE TARGET TO 775 (800) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES RBS PRICE TARGET TO 335 (310) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC RAISES B&M PRICE TARGET TO 500 (470) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES NATIONAL GRID PRICE TARGET TO 950 (870) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES OCADO PRICE TARGET TO 871 (505) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN REINITIATES GLAXOSMITHKLINE WITH 'NEUTRAL' - PRICE TARGET 1500 PENCE - JPMORGAN RESUMES FIRSTGROUP WITH 'OVERWEIGHT' - TARGET 133 PENCE - KEPLER CHEUVREUX CUTS PHOTO-ME PRICE TARGET TO 153 (200) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES FERGUSON PRICE TARGET TO 6175 (5800) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES GRESHAM HOUSE PRICE TARGET TO 638 PENCE - 'BUY' - UBS CUTS PARAGON GROUP PRICE TARGET TO 525 (530) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES ELECTROCOMPONENTS PRICE TARGET TO 745 (680) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES GREAT PORTLAND PRICE TARGET TO 830 (800) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES OCADO TO 'NEUTRAL' ('SELL') - TARGET 750 (280) PENCE



- TRADERS: CREDIT SUISSE RAISES EUROPEAN BIG PHARMAS TO 'OVERWEIGHT' (BENCHMARK)



