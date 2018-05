Sahin war von 2013 bis 2014 Präsident der türkischen Mitgliedervereinigung von Eurovent, ISKID, und spielte eine führende Rolle in der verstärkten Internationalisierung der türkischen HVACR Industrie in den vergangenen Jahrzehnten. Mit Sahin bekommt Eurovent zum ersten Mal einen türkischen Präsidenten. Der Verband vereinigt Verbände und Hersteller aus ganz Europa, nicht allein aus den EU-Mitgliedsstaaten. Die türkischen Hersteller haben sich aktiv eingebracht, seit die türkische Branchenvereinigung ISKID Eurovent im Jahr 1997 beigetreten ist. Der bisherige Präsident Alex Rasmussen führte den Verband in den vergangenen drei ...

