Grammer-Aktien haben an Fronleichnam mit 67,95 Euro eine weitere Bestmarke erreicht. Am Dienstag hatte der chinesische Großaktionär Ningbo Jifeng die Rekordjagd mit seinem Übernahmeangebot in Höhe von 60 Euro je Aktie plus 1,25 Euro Dividende eröffnet.

Am Mittwoch hatte dann die in der Autozulieferbranche bekannte Familie Hastor als weiterer Großaktionär die Offerte als "wirtschaftlich unzureichend" bezeichnet. Die Offerte der Chinesen werde wohl abgelehnt und man prüfe statt dessen selbst den Ausbau seiner Beteiligung, hieß es.

Das beflügelt am Markt die Fantasie, dass sich beide Akteure hochschaukeln können. Allerdings hatte der Juniorchef von Ningbo Jifeng die Offerte in einem Gespräch mit dem "Handelsblatt" bereits als "letztes Wort" bezeichnet./ag/jha/

