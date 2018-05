Zürich - Die Rolle des Bruttoinlandprodukts (BIP) als wichtiger Indikator für wirtschaftlichen Fortschritt und sozialen Wohlstand wird seit Jahren infrage gestellt. Dennoch tun sich sowohl politische Entscheidungsträger als auch Anleger schwer damit, ihre Abhängigkeit vom BIP nachhaltig zu überdenken. Somit bleibt es nach wie vor ein massgeblicher Orientierungsfaktor für langfristige, länder- und regionenübergreifende Entscheidungen. Die heute vom Credit Suisse Research Institute veröffentlichte Studie «The Future of GDP» diskutiert die Herausforderungen bei der Messung wirtschaftlichen Fortschritts anhand von BIP-Daten sowie Alternativen, die es wert sind, näher betrachtet zu werden.

In der heute vom Credit Suisse Research Institute herausgegebenen Studie «The Future of GDP» untersuchen führende Experten die Vor- und Nachteile des Bruttoinlandprodukts (BIP) als zentrale Kennzahl zur Messung wirtschaftlichen Wachstums und sozialen Wohlstands. Die Relevanz des BIP als ein Indikator für die Wirtschaftslage und Konjunkturentwicklung basiert auf der Annahme, dass es den Zustand der jeweiligen Gesellschaft angemessen wiedergibt. In einer Welt, die zunehmend an Komplexität, Vernetzung und Digitalisierung gewinnt, bildet das BIP diese Veränderungen und ihre Auswirkungen auf die Gesellschaft allerdings nicht ausreichend verlässlich ab.

Urs Rohner, Vorsitzender des Credit Suisse Research Institute und Präsident des Verwaltungsrats der Credit Suisse Group, kommentiert: «Die Fixierung öffentlicher und privater Entscheidungsträger auf das BIP als zentraler Fortschrittsindikator hat zu einer Vernachlässigung der zahlreichen Nebeneffekte wirtschaftlichen Wachstums geführt. Zudem werden wir in einer zunehmend digitalen Weltwirtschaft immer weniger imstande sein, die Produktivität ganzer Sektoren genau zu messen.»

Die Autoren von «The Future of GDP» zeigen die Hauptmängel von BIP-Messgrössen unter Berücksichtigung wichtiger Entwicklungen auf und erörtern alternative Methoden, die öffentlichen ...

